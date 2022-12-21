Впервые за время войны. Все подробности визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США. Свою поездку официально подтвердил глава государства и рассказал о своих планах встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить в Конгрессе.
Все подробности поездки Зеленского в США собрало РБК-Украина в своем материале ниже.
До сегодняшнего дня подробной информации о визите украинского лидера в Вашингтон не разглашалось. И этому предшествуют, в частности, вопросы безопасности.
Впрочем, в ночь на 21 декабря американские СМИ начали массово писать о визите Зеленского в Вашингтон. В СМИ информировали, что украинский президент выступит перед Конгрессом и пообщается с американским лидером Джо Байденом.
При этом ABC News написало, что Зеленский планирует посетить Капитолийский холм.
Таким образом можно утверждать, что визит украинского президента в Вашингтон может стать его первой иностранной поездкой после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. По крайней мере, публично.
Уже сегодня утром по данным Белого дома стало известно, что этот визит планировался заранее.
Так, поездка украинского лидера была согласована между Зеленским и Байденом во время телефонного разговора 11 декабря. После чего последний предложил две даты визита. Речь шла о 14 и 21 декабря.
Окончательно визит Зеленского был подтвержден украинской стороной только в воскресенье, 18 декабря.
Свою поездку в США официально подтвердил и сам Зеленский. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Направился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - сообщил глава государства.
После чего об этом сообщили и на Банковой. Украинский лидер выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч, передали в ОП.
Так, можно подытожить, что у Зеленского запланирована встреча с Байденом, ключевыми членами его команды по нацбезопасности и Кабинетом министров, обращение в Конгрессе и разговор с прессой.
Отметим, ранее спикер Конгресса Нэнси Пелоси попросила всех членов Конгресса присутствовать на сессии сегодня вечером, где выступит Владимир Зеленский.
Как стало известно, президенты Украины и США будут обсуждать углубленное стратегическое планирование дальнейших действий на поле боя, возможность обучения, которую США и другие союзники будут продолжать предоставлять Украине.
Среди тем будут подняты вопросы санкций и экспортный контроль. Помощь в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарная поддержка.
Немало важен тот факт, что в администрации Байдена назвали визит Зеленского сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев "столько, сколько нужно".
Не менее резонансной новостью от визита Зеленского в США стало официальное подтверждение Белым домом передачи Украине ракетной батареи Patriot.
Ожидается, что сегодня президент США Джо Байден объявит новый пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности.
"Он будет содержать очень важный аспект: батарея ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", - заявили в Белом доме.
Среди прочего Вашингтон обещает Киеву системы ПВО NASAMS и HAWK, ПЗРК Stinger и оборудование для борьбы с БПЛА.
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