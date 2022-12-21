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СМИ назвали время встречи Зеленского с Байденом

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Вашингтон, Среда 21 декабря 2022 11:32
СМИ назвали время встречи Зеленского с Байденом Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Американский лидер Джо Байден встретит президента Украины Владимира Зеленского у Белого дома в 21:00. После чего пройдет пресс-конференция главы государства в 23:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию WFIN.

"Встреча Зеленского с президентом Байденом запланирована на 14:00 (в 21:00 по киевскому времени) сегодня на Южной лужайке Белого дома. Они проведут двустороннюю встречу. Расписание завершается обращением Зеленского к Конгрессу в 02:30 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Отметим, что по официальному графику американского президента, он начнет переговоры с Зеленским в 14:30 (21:30 по киевскому времени).

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон. Во время его визита Байден должен объявить о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

Все что известно о сегодняшнем визите Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

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