ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Новина українською →
Среда 21 декабря 2022 17:59
Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пелоси.

"С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (2:30 - по киевскому времени) сегодня вечером", - отметила она.

Пелоси добавила, что борцы за свободу Украины вдохновляют мир своей волей и несгибаемым духом, отражая неспровоцированное захватническое вторжение России.

По ее словам, лидерство Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир "вставать на передовую борьбу за свободу".

Пелоси также отметила, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.

Напомним, Зеленский летел в США американским военным самолетом.

Известно, что встреча главы украинского государства с Байденом в Белом доме состоится в 21:00.

Отметим, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу.

РКБ-Украина собрала все подробности визита президента в США впервые с начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Конгресс США
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление