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Байден заявил, что с нетерпением ждет Зеленского: многое нужно обсудить

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Вашингтон, Среда 21 декабря 2022 15:40
Байден заявил, что с нетерпением ждет Зеленского: многое нужно обсудить Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американский лидер Джо Байден заявил, что с нетерпением ожидает приезд украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что сторонам "многое нужно обсудить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Джо Байдена.

"Надеюсь, тебе хорошо лететь, Владимир. Я рад, что ты будешь здесь. Много чего нужно обсудить", - написал он.

Напомним, что Байден встретит Зеленского в Белом доме сегодня в 21:00 по киевскому времени.

Стороны проведут встречу и в 23:30, как ожидается, президенты проведут совместную пресс-конференцию. Также запланировано и выступление Зеленского в Конгрессе.

Все что известно о сегодняшнем визите Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

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