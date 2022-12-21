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"Наша ситуация тяжелая". Зеленский хочет еще больше поддержки от США

Новина українською →
Украина, Среда 21 декабря 2022 09:53
"Наша ситуация тяжелая". Зеленский хочет еще больше поддержки от США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский отправился в США для усиления поддержки Украины в войне с Россией. О целях его поездки в Америку стало известно еще вчера во время его визита в Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Наша ситуация тяжелая. Враг увеличивает численность своих войск, но наши ребята смелее. Нам нужно более сильное оружие. Мы передадим благодарность от наших ребят Конгрессу США и Президенту США за их поддержку, но этого (поддержки, - ред.) недостаточно", - сказал Зеленский в Бахмуте во время передачи ему украинского флага, подписанного солдатами на передовой.

Этот флаг ВСУ передали в качестве подарка президенту США Джо Байдену и Конгрессу, чтобы поблагодарить за присланное им оружие.

"Мальчики дали мне наш замечательный флаг с написанными на нем подписями, чтобы передать", - сказал Зеленский журналистам.

Как сообщалось, в среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в США. Там запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом и выступление в Конгрессе. Детальнее об этой поездке - в материале РБК-Украина.

Напомним, 20 декабря президент Владимир Зеленский побывал в Бахмуте Донецкой области. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

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