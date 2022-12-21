Дорогой в США? В сети показали видео с Зеленским из польского Пшемысля

В преддверии визита президента Владимира Зеленского в США в сети показали видео, где он, вероятно, находился в польском Пшемысле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое обнародовало издание Nexta.

Вероятно, это кадры по прибытию главы государства в Польшу перед его самолетом в США. Вместе с Зеленским на кадрах замечены руководитель ОП Андрей Ермак и посол США в Украине Бриджит Бринк.

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