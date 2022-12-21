Новая фаза войны. У Байдена назвали причину визита Зеленского в США

Президент США Джо Байден пригласил своего коллегу президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США вместе с сохранением санкций против России и поддержкой украинского народа.

"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", - подчеркнул Кирби в эфире CNN Это Morning.

Кроме того, Кирби отметил, что лидеры государств также обсудят возможные пути окончания войны, назвав эту тему достаточно щепетильной, поскольку она стала предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты и как мы поможем Украине добиться этого", - отметил спикер.

При этом Кирби продолжил, что американские власти отдают себе отчет: президент РФ Владимир Путин, очевидно, сейчас не заинтересован в дипломатии.

"Как раз наоборот. Он заинтересован в убийстве большего количества мирных украинских граждан", - подчеркнул он.

Кирби прокомментировал визит президента Украины, отметив, что Зеленский отдавал себе отчет в рисках, на которые он шел, покидая Украину. Поэтому США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

"Мы сотрудничаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить безопасность этой поездки Зеленского как в направлении Соединенных Штатов, так и обратно. Мы будем продолжать поддерживать его требования к поездке, насколько это возможно", - сказал он.