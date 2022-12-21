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Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot

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Вашингтон, Среда 21 декабря 2022 08:28
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot Фото: США передадут Украине систему Patriot (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

США в новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов передадут Украине ракетную батарею Patriot. После чего украинские бойцы будут учиться ею управлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Президент Джо Байден объявит новый крупный пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важный аспект: батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что США также будут вовлечены в учения украинских военных управлять батареей ракет Patriot в третьей стране.

Объявление Байденом нового пакета запланировано на 21 декабря.

Одна батарея Patriot - это сколько?

Отметим, что она включает до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109.

Таким образом, в общей сложности до 32 ракет в одной батарее ЗРК. Если речь идет о меньших ракетах типа ERINT, то их можно разместить до 16 на одной пусковой установке, то есть до 128 ракет такого вида в батарее из восьми установок.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали о возможной поставке Patriot Украине, но уточнили, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании.

Также сообщалось, что США планируют передать Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.

Детальнее об этой системе читайте в материале РБК-Украина "Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить".

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Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
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