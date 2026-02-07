Орбан заявил, что Украина, мол, якобы требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевого российского газа и нефти. Это, по версии Орбана, грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина - наш враг", - заявил друг Путина.

Орбан добавил, что если не снизить коммунальные платежи, венгерские семьи в среднем будут тратить на оплату коммунальных услуг в год около миллиона венгерских форинтов. Это чуть меньше 2600 евро - благодаря многолетней политике Орбана венгерский форинт почти ничего не стоит.

При этом Орбан был вынужден признать, что поскольку Украина - сосед Венгрии, Будапешту нужно будет сотрудничать с ней. Но он все равно не упустил возможности заявить, что Украину, мол, нельзя допускать к членству в Евросоюзе.