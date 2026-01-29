ua en ru
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году

Украина, Четверг 29 января 2026 12:42
UA EN RU
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году Фото: министр соцполитики Денис Улютин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

В Украине готовят масштабную пенсионную реформу, которая позволит повысить минимальные выплаты до 6000 гривен для большинства граждан. Для отдельных категорий условия начисления изменятся, а часть спецпенсий постепенно отменят.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

Главное:

  • Минимальная пенсия 6000 грн: Кабмин планирует установить новый фактический минимум в солидарной системе.
  • Жесткий страховой принцип: Размер выплат напрямую будет зависеть от стажа и суммы уплаченного ЕСВ.
  • Отмена спецпенсий: Льготные выплаты вынесут за пределы общей системы в специальные профессиональные фонды.
  • Накопительная система: Внедрят добровольную модель с "автоподпиской", где государство будет гарантировать сохранность средств.
  • Демографический вызов: Реформу запускают сейчас из-за критического соотношения работающих к пенсионерам (1:1).

Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году

Фото: Кабмин готовит пенсионную реформу (инфографика РБК-Украина)

Пенсионная система на грани

Правительство готовит масштабную пенсионную реформу, первый этап которой могут начать уже в этом или следующем году, а полный переход займет около 13 лет.

Необходимость изменений Улютин объясняет риском будущего коллапса: демографическая ситуация ухудшилась, соотношение работающих к пенсионерам немного улучшилось, но составляет 1:1.

Количество пенсионеров после 2022 года уменьшилось примерно на 600 тысяч, но это не улучшает ситуацию – население в целом сокращается.

Текущий момент в Минсоцполитики называют относительно благоприятным для старта реформы: значительные отчисления ЕСВ с денежного обеспечения военных временно усилили ресурс Пенсионного фонда.

Новая логика солидарной пенсии

Улютин объясняет, что ключевое изменение – это восстановление страхового принципа: размер пенсии будет напрямую зависеть от суммы уплаченных взносов. Система должна распределять на пенсии только те средства, которые реально поступили.

Предусмотрены две составляющие:

  • базовая выплата в старшем возрасте для покрытия минимальных потребностей;
  • страховая часть, рассчитанная по формуле в соответствии со взносами.

Модель предусматривает, что человек с большим стажем даже на средней зарплате будет получать значительно более высокую пенсию, чем сейчас. По расчетам Минсоца, пенсия условного учителя с 40 годами стажа может вырасти в 1,5-2 раза.

Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году

Фото: из чего будет состоять пенсия в Украине (инфографика РБК-Украина)

Министр уверяет, что уже скоро реально установить фактический минимум пенсии в солидарной системе на уровне не ниже 6 тысяч гривен. Это, в свою очередь, уменьшит потребность людей в субсидиях и дополнительной соцпомощи.

Также планируется ограничение максимальной пенсии в солидарной системе (ориентир – до 10 прожиточных минимумов), поскольку база для уплаты ЕСВ тоже имеет верхний предел.

Конец спецпенсий

Второй этап реформы – постепенный уход от спецпенсий. Льготы по профессиям (ранний выход, более высокие выплаты) сохранятся, но будут финансироваться не из солидарной системы, а через профессиональные механизмы, которыми могут стать повышенные взносы для соответствующих категорий.

Что важно: люди, имеющие значительный льготный стаж, не потеряют уже приобретенные права на спецпенсию, поэтому переход растянется на более чем десятилетие.

Накопительная система: добровольно, с "автоподпиской"

Следующий – третий уровень – это добровольные накопления с автоматическим подключением и правом отказа.

Обязательную накопительную модель в министерстве считают рискованной: в условиях ограниченного финансового рынка средства фактически пришлось бы вкладывать в госдолг, что создает долгосрочные фискальные риски, говорит Улютин.

Государство, по его замыслу, должно обеспечить механизмы защиты вкладов и минимум сохранения их стоимости.

"Зимняя тысяча" и соцподдержка

Как пояснил министр, программой зимней выплаты 1000 грн воспользовались 17,8 млн человек. Значительная часть средств пошла на коммунальные услуги и лекарства, что одновременно поддержало домохозяйства и коммунальный сектор.

Решение о продлении программы в 2026 году обещают принимать позже после анализа ее эффективности.

Украинцы за границей

После 2022 года в Европе находится более 5,8 млн украинцев. Ключевым фактором возможного возвращения министерство называет безопасность, а не уровень соцвыплат.

Государство развивает сеть центров поддержки за рубежом для информирования и сохранения связи с людьми.

Демография и новая соцполитика для семей

Украина переживает глубокий демографический кризис. Соцполитика смещается от длинных выплат к более сильной стартовой поддержке и стимулированию возвращения родителей к работе.

Среди инструментов – увеличенная помощь при рождении ребенка, компенсация "пакета малыша", дородовая поддержка и программа "еЯсла" с ежемесячной выплатой для работающих родителей маленьких детей.

Вопрос – ответ (FAQ):

  • Поднимут ли пенсию учителям и медикам?

Да, по прогнозу Минсоца, при стаже 40 лет выплаты могут вырасти в 1,5-2 раза.

  • Заберут ли спецпенсии у тех, кто уже их имеет?

Нет, приобретенные права сохраняются, переход на новую систему продлится более 10 лет.

  • Что будет с "зимней тысячей" в 2026 году?

Решение примут после анализа эффективности программы, сейчас ею воспользовались почти 18 млн человек.

