В Виннице областной ТЦК приостанавливает работу: в чем причина

Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Винницкого областного ТЦК и СП.

"Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП пока приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31", - отмечается в Facebook-странице ТЦК и СП.

Вопросы медицинского обеспечения

Прием по вопросам медицинского обеспечения будет осуществляться с 7 июля на базе Винницкой областной клинической больницы им. Николая Пирогова по адресу: ул. Пирогова, 46, четвертый этаж, поликлиническое отделение.

График работы:

с понедельника по пятницу - 08:00 - 17:00;

суббота - 08:00 - 13:00;

воскресенье - выходной.

Обратиться в областную клиническую больницу можно по телефону 066-033-79-65.

Социальные и другие вопросы Прием по социальным и другим вопросам будет осуществляться с 9 июля на базе Центра предоставления административных услуг "Прозрачный офис" по адресу: проспект Космонавтов, 30.

График работы:

с понедельника по пятницу - 08:30 - 17:00;

суббота и воскресенье - выходные.

Обратиться в "Прозрачный офис" можно по телефону 095-586-31-94.