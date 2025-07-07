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В Виннице областной ТЦК приостанавливает работу: в чем причина

Понедельник 07 июля 2025 11:22
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В Виннице областной ТЦК приостанавливает работу: в чем причина Иллюстративное фото: в Виннице областной ТЦК приостанавливает работу (vmr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Винницкого областного ТЦК и СП.

"Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП пока приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31", - отмечается в Facebook-странице ТЦК и СП.

Вопросы медицинского обеспечения

Прием по вопросам медицинского обеспечения будет осуществляться с 7 июля на базе Винницкой областной клинической больницы им. Николая Пирогова по адресу: ул. Пирогова, 46, четвертый этаж, поликлиническое отделение.

График работы:

  • с понедельника по пятницу - 08:00 - 17:00;
  • суббота - 08:00 - 13:00;
  • воскресенье - выходной.

Обратиться в областную клиническую больницу можно по телефону 066-033-79-65.

Социальные и другие вопросы Прием по социальным и другим вопросам будет осуществляться с 9 июля на базе Центра предоставления административных услуг "Прозрачный офис" по адресу: проспект Космонавтов, 30.

График работы:

  • с понедельника по пятницу - 08:30 - 17:00;
  • суббота и воскресенье - выходные.

Обратиться в "Прозрачный офис" можно по телефону 095-586-31-94.

Удары по ТЦК

3 июля российские террористы ударили по зданиям ТЦК в Полтаве. Из-за обстрела ранения получили десять человек. Среди пострадавших - двое военных ТЦК и СП и двое воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Впрочем, это не впервые враг атакует ТЦК в Украине. Только недавно террористы обстреляли ТЦК в Кривом Роге и Кременчуге.

Больше о том, угрожают ли атаки "Шахедов" на ТЦК срывом мобилизации в Украине - узнайте в материале РБК-Украина.

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