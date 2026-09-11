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Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото)

16:02 11.09.2026 Пт
2 мин
Враг коварно ударил по жилым домам Днепра
aimg Елена Бджола
Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото) Фото: Россия атаковала Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA/32000)
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Днем 11 сентября Днепр снова оказался под массированной атакой РФ. Пока известно о пострадавших людях и поврежденных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

Россия била по Днепру

По словам Ганжи, в Днепре уже 7 раненых из-за вражеской атаки.

"Все под наблюдением врачей", - добавил он.

Также повреждено частное предприятие и гаражи.

"Взрывной волной выбиты окна в жилых домах рядом", - уточнил Ганжа.

Как говорит Филатов, в результате этой российской атаки в Днепре повреждено по меньшей мере 9 жилых домов.

Фото: последствия атаки РФ на Днепр 11 сентября (t.me/borys_filatovv)

"Выбито около 700 окон. Во дворах пылали гаражи с автомобилями горожан", - сообщил он.

Городской голова добавил, что коммунальщики приступят к работе, как только разрешат спасатели и полиция.

Оновлено в 16.11

В 16.11 глава области сообщил, что количество раненых в Днепре возросло.

"Уже 12 раненых из-за вражеской атаки на Днепр", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре в результате очередной атаки РФ был поврежден состав сети VARUS, уже пострадавший от обстрела весной.

Также сообщалось, что 10 сентября Россия третий раз за день ударила по Днепру. В результате вражеского обстрела вспыхнули продуктовые склады.

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