Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото)
Днем 11 сентября Днепр снова оказался под массированной атакой РФ. Пока известно о пострадавших людях и поврежденных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.
Россия била по Днепру
По словам Ганжи, в Днепре уже 7 раненых из-за вражеской атаки.
"Все под наблюдением врачей", - добавил он.
Также повреждено частное предприятие и гаражи.
"Взрывной волной выбиты окна в жилых домах рядом", - уточнил Ганжа.
Как говорит Филатов, в результате этой российской атаки в Днепре повреждено по меньшей мере 9 жилых домов.
Фото: последствия атаки РФ на Днепр 11 сентября (t.me/borys_filatovv)
"Выбито около 700 окон. Во дворах пылали гаражи с автомобилями горожан", - сообщил он.
Городской голова добавил, что коммунальщики приступят к работе, как только разрешат спасатели и полиция.
Оновлено в 16.11
В 16.11 глава области сообщил, что количество раненых в Днепре возросло.
"Уже 12 раненых из-за вражеской атаки на Днепр", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре в результате очередной атаки РФ был поврежден состав сети VARUS, уже пострадавший от обстрела весной.
Также сообщалось, что 10 сентября Россия третий раз за день ударила по Днепру. В результате вражеского обстрела вспыхнули продуктовые склады.