Почему россияне атакуют ТЦК? В Сухопутных войсках назвали цель РФ

Фото: в Сухопутных войсках назвали цель ударов РФ по ТЦК (t.me/dsns_telegram)

Российские войска пытаются сорвать процесс мобилизации в Украине, нанося удары по ТЦК с помощью дронов-камикадзе.

Об этом заявил спикер Сухопутных сил ВСУ Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.