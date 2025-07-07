Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые

В понедельник, 7 июля, российские войска атаковали Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. Было попадание в ТЦК в двух городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Под удар попали областные территориальные центры комплектования (ТЦК) - по объектам зафиксировано попадание.

Как сообщили Сухопутные войска ВСУ, в Харькове дроны поразили здание Харьковского областного ТЦК и СП (центр комплектования и социальной поддержки), а также прилегающую территорию.

В результате атаки ранены по меньшей мере три человека.

В Запорожье удар дрона был зафиксирован вблизи областного ТЦК, в результате чего ранен один военнослужащий. На местах работают экстренные службы.

"На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - отметили в командовании войск.

Оба удара были нанесены утром. Воздушная тревога продолжается в регионах более часа.