Спецслужбам известны имена украинцев, которые передавали РФ информацию для ударов по ТЦК, - ЦПД

Некоторые украинцы присылали информацию в чат-бот, благодаря которому российские войска наносили удары по зданиям ТЦК и СП. Их имена уже известны украинским спецслужбам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал в эфире телемарафона.