Спецслужбам известны имена украинцев, которые передавали РФ информацию для ударов по ТЦК, - ЦПД
Некоторые украинцы присылали информацию в чат-бот, благодаря которому российские войска наносили удары по зданиям ТЦК и СП. Их имена уже известны украинским спецслужбам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал в эфире телемарафона.
"Действительно, случаи, что некоторые украинцы туда (россиянам - ред.) отправляли информацию, есть. Это правда. Но, во-первых, данные этих людей уже есть у россиян. И, во-вторых, эти украинцы уже известны украинским спецслужбам", - рассказал Коваленко.
По его словам, по некоторым из этих украинцев "уже проведена успешная работа".
Удары России по ТЦК
Напомним, Россия неоднократно атаковала ТЦК в Украине с целью срыва процесса мобилизации. В частности, под удары попадали Кременчуг, Полтава и Кривой Рог.
На днях был нанесен удар по центру комплектования в Кременчуге. А вчера россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье. В результате вражеских ударов были пострадавшие.
В связи с этим Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".
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