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Российские дроны ударили по ТЦК в Кременчуге: что известно

Кременчуг, Воскресенье 06 июля 2025 11:04
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Российские дроны ударили по ТЦК в Кременчуге: что известно Фото: РФ атаковала ТЦК в Кременчуге (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 6 июля атаковали город Кременчуг Полтавской области. Было попадание в здание местного ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня около 9:35 враг нанес беспилотные удары по городу Кременчуг.

"В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом", - сообщили в Сухопутных войсках.

По предварительным данным, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте попаданий работают профильные службы.

Подробности атаки

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут заявил, что в результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар на территории частного домовладения.

"На месте происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы относительно пострадавших или погибших не поступало", - уточнил он.

Местные СМИ сообщают, что было попадание в один из центральных районов города. Также частично перекрыта одна из центральных дорог.

Удары по ТЦК

Россия за последнюю неделю трижды ударила по ТЦК в Украине. Кроме Кременчуга также были "прилеты" на территорию ТЦК в Полтаве и Кривом Роге.

В Сухопутных войсках заявляли, что враг такими обстрелами хочет сорвать процесс мобилизации.

Обстрел Украины

Ночью и утром 6 июля российская армия атаковала Украину 157 дронами, а также выпустила четыре зенитные ракеты С-300.

Оккупанты атаковали Харьков, Херсон, Запорожье и Киевскую область. В результате атаки есть повреждения и пострадавшие. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Также сегодня утром войска РФ ударили беспилотниками по Николаеву.

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Кременчуг Полтавская область ТЦК Война в Украине Атака дронов
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