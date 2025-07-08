"Мобилизация будет продолжаться": в Сухопутных войсках ответили на атаки РФ по ТЦК

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

"Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс, или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться", - подчеркнул Саранцев.

По его словам, все сделано для того, чтобы процесс комплектации и пополнения подразделений Сил обороны оставался безостановочным.

Ранее спикер Сухопутных войск также отмечал, что, кроме срыва мобилизации, агрессор пытается также посеять страх и уныние среди населения. Заметил, что многие ТЦК расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой.

"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, скорее всего, делает ставку", - сказал он.