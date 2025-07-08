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"Мобилизация будет продолжаться": в Сухопутных войсках ответили на атаки РФ по ТЦК

Вторник 08 июля 2025 16:38
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"Мобилизация будет продолжаться": в Сухопутных войсках ответили на атаки РФ по ТЦК Иллюстративное фото: в Сухопутных войсках ответили на атаки РФ по ТЦК (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия целенаправленно атакует территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Таким образом россияне пытаются сорвать мобилизацию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

"Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс, или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться", - подчеркнул Саранцев.

По его словам, все сделано для того, чтобы процесс комплектации и пополнения подразделений Сил обороны оставался безостановочным.

Ранее спикер Сухопутных войск также отмечал, что, кроме срыва мобилизации, агрессор пытается также посеять страх и уныние среди населения. Заметил, что многие ТЦК расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой.

"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, скорее всего, делает ставку", - сказал он.

Удары по ТЦК

Стоит напомнить, что Россия неоднократно била по ТЦК в Украине. В частности, под удары попадали Кременчуг, Полтава и Кривой Рог, с целью срыва процесса мобилизации.

На днях был нанесен удар по центру комплектования в Кременчуге. А вчера россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье. В результате ударов оккупационных сил были пострадавшие.

На фоне этих событий Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".

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ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине
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