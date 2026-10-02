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Заморозки - это нормально? Синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть октябрь в Украине

10:52 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Заморозки - это нормально? Синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть октябрь в Украине Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.

Средние температуры октября в Украине

Согласно короткой климатической характеристике от синоптиков УкрГМЦ, средняя месячная температура воздуха в октябре составляет:

  • по Украине - около +6...+13°C;
  • в Карпатах - местами +4...+5°C.

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Абсолютные температурные минимумы

Абсолютный минимум температуры воздуха в октябре составляет, по данным специалистов, в среднем по Украине - от 7,0 до 16,0 градусов мороза.

В центральных, Харьковской, Киевской и Черновицкой областях - местами от 17,6 до 22,6 градусов мороза.

В южной части страны, в Кировоградской и Львовской областях - местами от 1,9 до 6,2 градусов ниже нуля.

Абсолютные температурные максимумы

Абсолютный максимум температуры воздуха в течение второго месяца осени в Украине - от 25,6 до 35,3 градусов тепла.

Тем временем на высокогорье Карпат ситуация отличается - абсолютный максимум температуры составляет от 19,7 до 26,7 градусов выше нуля.

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Заморозки в начале октября это нормально или нет

В УкрГМЦ рассказали, что в целом переход средней суточной температуры воздуха через +8°C (в сторону понижения) происходит:

  • в Черниговской и Сумской областях - во второй декаде октября;
  • по Украине в среднем - в третьей декаде октября;
  • в южной части страны и на Закарпатье - в первой декаде ноября.

"Заморозки в первой половине октября - явление обычное", - подчеркнули эксперты.

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Сколько осадков бывает в середине осени

Среднее месячное количество осадков в течение октября, по данным УкрГМЦ, "традиционно" составляет:

  • в среднем по Украине - около 29-54 мм;
  • в Карпатах и Крымских горах 64-84 мм;
  • на Закарпатье 86-106 мм;
  • на высокогорье Карпат - до 129 м.

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Каким может быть октябрь 2026 года

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в октябре 2026 года.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне +6...+12°C.

"Что близко к норме", - констатировали в УкрГМЦ.

Заморозки - это нормально? Синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть октябрь в УкраинеСредняя температура воздуха в октябре 2026 года может быть близкой к норме (инфографика: РБК-Украина)

Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:

  • 31-77 мм - по Украине;
  • 51-101 мм - в Карпатах.

"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября - как на поверхности почвы, так и в воздухе (в отдельных областях может быть до -5°С).

Кроме того, гражданам объяснили, почему может "врать" домашний термометр и как температуру воздуха измеряют точно.

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