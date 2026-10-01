Сентябрь в Киеве побил температурные рекорды
Осень пришла в Киев 5 дней позже. Этому способствовала необычно высокая температура воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
Теплый сентябрь в Киеве
В организации отметили, что при среднемесячной температуре воздуха в сентябре составила +16,3°С. Это выше климатической нормы на 1,4 градуса Цельсия.
Холоднее всего было 23 сентября, когда минимальная температура снизилась к утру до +5,9°С.
Теплее всего - 10 числа, когда максимальная температура повысилась до +29,7°С.
Метеорологическая осень в Киеве началась 21 сентября. Это пять дней позже среднемноголетних показателей.
Она характеризуется стойким переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
К тому же, осадков на проспекте Науки выпало 86 мм, что составляет 148 % месячной нормы.
Ранее РБК-Украина писало, что с утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В отдельных районах города ситуация была значительно сложнее, чем в других.
Кроме того, согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, синоптическая ситуация в Украине ощутимо не изменится. Погода будет без осадков.