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Главная » Жизнь » Общество

Сентябрь в Киеве побил температурные рекорды

17:30 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Сентябрь в Киеве побил температурные рекорды Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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Осень пришла в Киев 5 дней позже. Этому способствовала необычно высокая температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Теплый сентябрь в Киеве

В организации отметили, что при среднемесячной температуре воздуха в сентябре составила +16,3°С. Это выше климатической нормы на 1,4 градуса Цельсия.

Холоднее всего было 23 сентября, когда минимальная температура снизилась к утру до +5,9°С.

Теплее всего - 10 числа, когда максимальная температура повысилась до +29,7°С.

Сентябрь в Киеве побил температурные рекорды
Фото: Сентябрь в Киеве был аномально теплым (facebook.com/CGO.Official)


Метеорологическая осень в Киеве началась 21 сентября. Это пять дней позже среднемноголетних показателей.

Она характеризуется стойким переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

К тому же, осадков на проспекте Науки выпало 86 мм, что составляет 148 % месячной нормы.

Ранее РБК-Украина писало, что с утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В отдельных районах города ситуация была значительно сложнее, чем в других.

Кроме того, согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, синоптическая ситуация в Украине ощутимо не изменится. Погода будет без осадков.

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