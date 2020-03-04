Позачергове засідання Ради: онлайн

Сьогодні, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Нардепи будуть розглядати деякі законопроекти, зміну прем'єр-міністра, кадрові перестановки в Кабміні і заслухають звіт правоохоронців. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Причини позачергового засідання

Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Згідно з опублікованим порядком денним, парламентарії повинні розглянути кілька законопроектів. Разом з тим, як уточнили в Офісі президента, Зеленський попросив внести до порядку питання по Кабміну і звіт правоохоронців.

Як пізніше стало відомо, питання по Кабміну включають в себе відправлення у відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, а також кількох міністрів.

Хто стане новим прем'єром

У п'ятницю, 28 лютого, за інформацією РБК-Україна, йшли обговорення призначення на посаду прем'єра Валерія Хорошковського. Раніше він надавав Офісу президента консультації з питань митниці.

Крім того, розглядалася кандидатура Сергія Тігіпка. Нагадаємо, що Зеленський підтвердив факт зустрічі з Тігіпком з приводу можливої роботи в уряді України.

Але вже у вівторок, 3 березня, за словами джерела РБК-Україна, Зеленський запропонував призначити прем'єром Дениса Шмигаля. На даний момент Шмигаль займає посаду віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій.

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Можливий склад Кабміну Шмигаля

За інформацією РБК-Україна, новий Кабмін Шмигаля може виглядати наступним чином:

міністр розвитку громад і територій - Олексій Чернишов або Людмила Бугай .

або . міністр економіки Роман Жуковський

міністр Кабінету міністрів - Олег Демчина

міністр фінансів Ігор Уманський

віце-прем'єр з оборонної промисловості - Роман Коростельов

міністр охорони здоров'я - Ілля Ємець

міністр соціальної політики Марина Лазебна

міністр спорту - Вадим Гутцайт

міністр оборони - Андрій Таран

міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба (зберігши посаду віце-прем'єра з євроінтеграції)

(зберігши посаду віце-прем'єра з євроінтеграції) міністр аграрної політики – Тимофій Милованов

міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков

міністр інфраструктури Владислав Криклій

міністр культури – Володимир Бородянський

Звіт правоохоронців і відставка Рабошапки

Ще один пункт порядку денного позачергового засідання - звіт правоохоронців І як повідомив сам генпрокурор Руслан Рябошапка, у Раді може відбутися голосування за його відставку. Але, за його словами, воно не буде успішним.

Разом з тим, нардеп від "Слуги народу" Ірина Венедиктова повідомила РБК-Україна, що Рябошапка буде звільнений, якщо його звіт буде незадовільним. Також вона розповіла про те, що новим генпрокурором може бути призначений нардеп Сергій Іонушас. За її словами, фракція СН підтримала його кандидатуру на сигнальному голосуванні.

У той же час, за словами голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко, питання про звільнення Рябошапки на позачерговому засіданні не буде розглядатися.