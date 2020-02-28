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Навіщо Зеленський скликає Раду: усі подробиці

Новини » Політика     28.02.2020 - 21:15
Навіщо Зеленський скликає Раду: усі подробиці
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент скликав позачергове засідання парламенту на 4 березня

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня, в порядку денному питання Кабміну і звіт правоохоронців. Всі подробиці про те, що розгляне Рада - в матеріалі РБК-Україна.

Причини скликання

В Офісі президента повідомили, що президент звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проектів законів і Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Питання Кабміну

За даними джерела РБК-Україна, на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського. До цього він консультував Банкову з питань митниці.

Також все ще актуальною є кандидатура Сергія Тігіпка. Раніше Зеленський підтвердив, що дійсно зустрічався з Тігіпком щодо роботи в уряді.

Також обговорювалися інші посади: віце-прем'єром може стати Арсен Аваков, міністром фінансів - Вадим Копилов, міністром інфраструктури - Ігор Палиця, міністром енергетики - Юрій Вітренко. Крім того, свій пост нібито може залишити голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Кадрові зміни

Джерела в "Слуги народу" уточнили, що позачергове засідання буде присвячене кадрових змін. Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції 3 березня.

Відставка Гончарука

В команді президента Володимира Зеленського розмірковують над заміною прем'єр-міністра Олексія Гончарука з-за низьких рейтингів в останніх соцопитуваннях. При цьому сам Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

За даними опитування КМІС, наприкінці лютого 2020 року відносна більшість українців (44%) думає, що треба відправити у відставку нинішній склад Кабінету міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком.

На початку лютого голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що зміна всього складу Кабінету міністрів України можлива раніше, ніж через рік.

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