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Завтра Рада не звільнятиме Рябошапку, - нардеп

Новини » Політика     03.03.2020 - 21:45
Завтра Рада не звільнятиме Рябошапку, - нардеп
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

У порядку денному Ради немає заміни керівників силових органів

В порядку денному позачергового засідання Верховної ради немає питання про заміну керівників силових органів, у тому числі генарокурора України. Про це повідомила заступник голови комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Янченко зазначила, що в порядку денному лише звіт силових органів.

"В межах протоколу ця кандидатура не обговорювалась. Жартома один з наших колег запропонував таку зміну (Сергій Іонушас, - ред.). В порядку денному на позачергове засідання питання стоїть про звіт силових органів. Про звільнення на сьогоднішній день не йдеться", - заявила Янченко.

Втім, джерела РБК-Україна повідомляли, що сигнальне голосування за Сергія Іонушаса було і фракція підтримала його.

Нагадаємо, у Верховній раді України з'явився текст проекту постанови №3154 "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Р.Г."

У проекті автори підкреслюють, що існують всі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов’язків генерального прокурора та, як наслідок, його невідповідність займаній посаді.

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Новини України звільненняРуслан Рябошапка
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