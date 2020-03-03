Став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

У Міністерстві розвитку громад і територій Шмигаля можуть замінити Олексій Чернишов або Людмила Бугай

Став відомий можливий склад уряду Дениса Шмигаля, якого президент Володимир Зеленський запропонував на посаду нового прем'єр-міністра. Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

У Міністерстві розвитку громад і територій Шмигаля можуть замінити Олексій Чернишов або Людмила Бугай.

Міністром економіки замість Тимофія Милованова може стати Роман Жуковський, який раніше працював у Секретаріаті президента Віктора Ющенка.

Дмитра Дубілета на посади міністра Кабінету міністрів може замінити Олег Демчина.

Мінфін може очолити Ігор Уманський, який двічі був першим заступником міністра фінансів, а також виконував обов'язки міністра. Посаду віце-прем'єра по оборонній промисловості може обійняти Роман Коростельов, а міністром охорони здоров'я може стати Ілля Ємець, який вже очолював Мінохоронздоров'я короткий час в 2010-2011 роках.

Також міністром соціальної політики може стати Марина Лазебна, яка зараз займає посаду голови Державної соціальної служби, а очолити нове Міністерство спорту може олімпійський чемпіон по фехтуванню Вадим Гутцайт.

Головою Міністерства оборони може стати екс-глава української сторони СЦКК генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Андрій Таран.

Дмитро Кулеба може обійняти посаду міністра закордонних справ та лишитись на посаді віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Арсена Авакова можуть лишити на посаді глави Міністерства внутрішніх справ.

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