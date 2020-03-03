В СН повідомили, хто може стати новим генпрокурором замість Рябошапки

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Якщо звіт Рябошапки буде визнано незадовільним, то його замінять

Новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас. Про це РБК-Україна повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Верещук зазначила, що Рябошапку звільнять, якщо його звіт буде визнаний незадовільним.

"Це була пропозиція, яку на засіданні фракції висунув пан Холодов. Генпрокурора може бути замінено за однієї умови. Якщо так станеться, звіт Рябошапки буде визнано незадовільним. Тільки в цьому випадку. Було сигнальне голосування і ми (фракція СН, - ред.) підтримали нашого колегу. Президент нічого не коментував з цього приводу, це було наше фракційне рішення", - повідомила Верещук.

Також джерела РБК-Україна підтверджують, що сигнальне голосування за Сергія Іонушаса було і фракція підтримала його.

Зазначимо, вчора Рябошапка заявив, що голосування по відставці генерального прокурора в середу може і відбутися, але навряд чи буде успішним. За його словами, "нічого нового, і нічого не відбудеться".

Підкреслимо, глава держави Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня.