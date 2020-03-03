Зеленський пропонує Шмигаля на посаду прем'єр-міністра

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Президент пропонує Шмигаля на посаду глави уряду

Президент України Володимир Зеленський пропонує нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Про це РБК-Україна повідомило джерело.

"Так", - підтвердив співрозмовник агентства на питання, чи запропонував Зеленський призначити Шмигаля на посаду глави уряду.

Нагадаємо, кілька впливових джерел в партії "Слуга народу" повідомили РБК-Україна, що головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на вечірньому засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку глави уряду Олексія Гончарука і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"За попередньою інформацією, сьогодні на вечірньому засіданні фракції буде ухвалено рішення про відставку прем'єр-міністра Гончарука і відповідно всього складу Кабінету міністрів України. Так само, враховуючи результати роботи генерального прокурора висока ймовірність, що і він покине свою посаду", - повідомив заступник керівника комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в "Слузі народу" вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подасть заяву про відставку. За словами співрозмовника агентства, питання може бути вирішено після засідання фракції за участю президента.