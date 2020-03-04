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У Раді готують модель голосування за новий уряд

Новини » Політика     04.03.2020 - 14:40
У Раді готують модель голосування за новий уряд
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки що планують голосувати списком

В Апараті Верховної ради планують сформувати модель голосування за новий склад Кабінету міністрів. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Корнієнко, була проведена дискусія щодо регламенту.

"Я обіцяв звернутись до регламентного комітету за роз'ясненням. Голова Верховної ради цю норму трактує так, що новий уряд призначається списком. Фракції Верховної ради наполягають на іншому трактуванні регламенту. Ця дискусія постійно відбувається", - сказав він.

За його словами, апарат ВР і голова Верховної ради Дмитро Разумков приймуть відповідне рішення і сформують модель голосування.

"Поки що за їх думкою це голосування списком (за склад нового Кабміну - ред.). Фракція "Слуги народу також це підтримує", - сказав він.

Нагадаємо, 4 березня у Верховній раді планується голосування щодо відставки прем’єр-міністра Олексій Гончарука та призначення нового прем’єра та нового складу уряду.

Раніше джерело у фракції "Слуга народу" повідомило, у фракції не вистачає голосів за новий склад Кабінету міністрів для голосування пакетом.

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