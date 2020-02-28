Президент скликав позачергове засідання Верховної ради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання Ради заплановано на 4 березня

Президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Як повідомляється, засідання відбудеться в середу, 4 березня, 16:00.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної ради від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев'ятого скликання", - йдеться в повідомленні.

Проте не уточнюється у зв'язку з чим президент скликає позачергове засідання Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 лютого вранці штаб операції Об'єднаних сил повідомив про те, що бойовики атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, серед українських військових є втрати.

Після інформації про бій на Донбасі президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Після засідання начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що всі українські позиції знаходяться під контролем військ України.