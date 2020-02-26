Зеленський зустрічався з Тігіпком щодо роботи в уряді

Фото: Сергій Тігіпко (Estonian Foreign Ministry)

Зеленський підтвердив зустріч з Тігіпком

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпком щодо роботи в уряді. Про це Зеленський заявив журналістам після форуму Age Of Crimea Forum 2020.

За словами Зеленського, на сьогодні він проводить співбесіди з "багатьма людьми".

"І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда", - зазначив президент.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Відзначимо, раніше в ряді ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Тігіпка прем'єр-міністром. Водночас співрозмовники РБК-Україна в уряді запевняють, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку. Джерела видання в "Слузі народу" також запевняють, що питання зміни прем'єра ще не вирішене.

Нагадаємо, на початку лютого голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що зміна всього складу Кабінету міністрів України можлива раніше ніж через рік.

Раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента і фракції "Слуга народу" в Раді багато претензій до діяльності Кабміну. В той самий час в уряді очікуються точкові перестановки.