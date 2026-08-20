В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

Число жертв массированного российского обстрела Киева уже достигло 13 человек.

Об этом заявил глава МВД Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Телеграмм.

По словам министра, в Соломенском районе столицы обнаружили тело еще одной женщины.

"В общей сложности в Киеве и области уже 14 погибших и более 40 раненых в результате этой российской атаки", - подчеркнул Выговский.

Он также добавил, что к поисковым работам и ликвидации последствий обстрелов в общей сложности присоединились более 600 спасателей и полицейских.

В настоящее время ведутся работы на двух локациях в Киеве и еще трех - в Бориспольском и Броварском районах области.

Глава МВД обратил внимание на то, что десятки гражданских удалось спасти.

"На местах атак полицейские развернули штабы, где принимают заявления о поврежденном и уничтоженном имуществе", - добавил он.

Согласно последним данным, в Киеве в результате атаки получили значительные повреждения около 20 жилых домов, а также школа, детская больница и детский сад. Все эти объекты гражданские и не представляли никакой угрозы.

К поисково-спасательным работам привлекли необходимые подразделения и роботизированную технику. Спасатели продолжают разбирать завалы и проверяют, не остались ли под ними люди.

В Киевской области в результате обстрела загорелись складские помещения с бытовыми товарами. Пожарные работают над локализацией пожара, к тушению также привлекли авиацию.

"Также этой ночью были обстреляны Одесщина и Черниговщина. К счастью, там обошлось без пострадавших", - подытожил Выговский.

Обновлено в 12:45

В столице количество погибших возросло до 15 человек, а пострадавших - до 39.

Все службы продолжают работать на места. Информация уточняется.