Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать

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Уже второй месяц подряд россияне терроризируют Киев и область реактивными "Герань-4" и "Герань-5". Воздушная тревога в столице стала значительно дольше, чем время без дроновых угроз. Украина уже имеет перехватчики, которые сбивают такие дроны, но их производство еще нужно масштабировать.

Подробнее о том, возможен ли прорыв в противодействии реактивным "Шахедам" в ближайшее время и что этому мешает – в материале РБК-Украина.

Главное:

Прорыв . Совет оружейников считает, что массовое применение перехватчиков станет вопросом "нескольких месяцев", а эксперты ожидают серийного производства между декабрем и февралем.

. Совет оружейников считает, что массовое применение перехватчиков станет вопросом "нескольких месяцев", а эксперты ожидают серийного производства между декабрем и февралем. Масштаб . Количество реактивных дронов в атаках выросло с около 1500 в июле до более 2700 в сентябре. Сбивают 55-60% таких дронов против более 90% обычных "Шахедов".

. Количество реактивных дронов в атаках выросло с около 1500 в июле до более 2700 в сентябре. Сбивают 55-60% таких дронов против более 90% обычных "Шахедов". Перехватчики . Больше всего подтверждений боевых сбитий, по оценке Совета оружейников, имеют Sting и Sting S, перехватчик СБУ и перехватчики, закупленные Фондом Сергея Притулы.

. Больше всего подтверждений боевых сбитий, по оценке Совета оружейников, имеют Sting и Sting S, перехватчик СБУ и перехватчики, закупленные Фондом Сергея Притулы. Ограничения. Скорость 400-600 км/ч, высота полета, бортовая РЭБ, погода, нехватка обученных экипажей и сложность производства двигателей мешают быстро увеличить долю сбитых целей.

Почему реактивные "Шахеды" сложнее сбивать и чем им противостоит Украина

За более чем месяц активного использования реактивных "Гераней" россиянам удалось поразить ряд гражданских складов и частных производств. Под атакой также был склад с боеприпасами в Миле на Киевщине, из-за чего погибли десятки людей. Далее враг сместил акцент на цифровую инфраструктуру, атакуя дата-центры Киева. А с конца сентября, похоже, возобновил удары по энергетике.

Главная сложность для ПВО заключается в скорости целей. Реактивные "Шахеды" развивают более 400-450 км/ч, и большинство дронов-интерсекторов просто не выдерживают такого темпа полета.

По словам руководителя отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилла Люкова, классические перехватчики с реактивными дронами справляются скорее как исключение. Разогнать мультикоптерные аппараты до более 400 км/ч можно, однако тогда существенно уменьшается их полезное время в воздухе, поэтому он видит единственный путь в максимальной автоматизации и лучшем обнаружении и целеуказании.

ПЗРК тоже могут быть эффективными, потому что реактивные дроны имеют заметный тепловой след. Но таких средств ПВО не хватает и они дорогостоящие.

Украинские разработки дронов-перехватчиков уже появляются. В августе Минобороны сообщило, что Силы обороны получили первый отечественный реактивный перехватчик Alexa Spatium. Это скоростной беспилотник с турбореактивным двигателем размерами около 1,5 на 1,7 метра, который запускается с мобильной катапульты за несколько минут. Он рассчитан на "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5", может нести осколочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую боевую часть, а если не выполнил задачу, возвращается к месту запуска.

Среди других разработок – перехватчик STING от "Диких шершней", он имеет заявленную скорость до 280 км/ч и потолок полета 7000 метров, его уже применяют пилоты ЦСО "Альфа" СБУ.

У "Диких шершней" сообщили, что Sting S является эволюцией Sting: это высокоскоростной дрон мультикоптерного типа, который должен быть эффективным, простым в использовании, недорогим и массовым. Серийное производство они планируют начать в течение месяца после успешного завершения боевых тестов.

По их словам, большинство реактивных целей во время испытаний Sting S уничтожено с помощью технологии дистанционного управления Hornet Vision Ctrl. Компания отмечает преимущество имеющейся инфраструктуры и обученных экипажей, которые уже работают с дронами-перехватчиками, и это должно помочь быстро масштабировать применение после начала массового производства.

Компания SkyFall заявляет о скорости P1-SUN Jetkiller до 370 км/ч и более десятке уничтоженных реактивных целей во время боевых испытаний. ZIRKA от NOCTIS при поддержке Vyriy Industries развивает до 340 км/ч и имеет автоматизированную систему детекции и наведения.

В сентябре 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк обнародовал видео, как новый STING S сбил реактивную "Герань-5", хотя его характеристики официально не раскрыты.

Компания "Влучник" представила перехватчик "Зореліт v5" со скоростью до 416 км/ч и дальностью до 47 км на одном заряде. По данным производителя, он рассчитан на перехват "Герани-3" с крейсерской скоростью 300 км/ч и "Герани-4" со 320-350 км/ч. Сейчас его можно заказать по прямым контрактам с воинскими частями, а после кодификации он станет доступным по программе "єБали". Для сравнения, "Герань-5" разгоняется до 450-600 км/ч.

В "Влучнику 200" прокомментировали РБК-Украина, что максимальная скорость "Зорельоту v5" составляет 416 км/ч, но это не верхний предел, так как запас мощности и прочности еще есть. По словам компании, выход изделия не с максимальными показателями объясняется необходимостью противодействия угрозе, которая мешает стране уже сейчас. Среди преимуществ она называет стабильную работу борта при высокой нагрузке и применение подавляющего большинства украинских составляющих.

Более всего доказательств, как считают в Украинском Совете оружейников, имеют три решения.

Первое – Sting и Sting S от "Диких шершней". Первое видео сбития "Герани-4" появилось еще в мае, а в сентябре, по словам производителя, дрон сбил около десятка "Гераней-4" и несколько "Гераней-5", преимущественно под дистанционным управлением. По оценке Совета оружейников, платформу уже выпускают массово.

Второе – перехватчик СБУ, который президент представил вместе с видео сбития; его работу подтвердил и советник по технологиям обороны.

Третье – перехватчики, закупленные Фондом Сергея Притулы: 28 сентября один из них сбил "Герань-5", которая летела со скоростью 425 км/ч на высоте более 3 км.

Сейчас главная задача заключается в масштабировании. Министр обороны Евгений Хмара заявлял, что в Украине испытали четыре потенциальных перехватчика и планируют масштабировать их производство до тысяч единиц. Президент Владимир Зеленский заявил, что осенью уровень сбития реактивных "Шахедов" нужно поднять выше 90%.

Впрочем, по словам Люкова, сделать это непросто: реактивные двигатели менее доступны, чем двигатели внутреннего сгорания и электрические, а цена изделий в разы выше.

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Ожидают ли прорыва в сбитии реактивных дронов в ближайшее время

Большинство собеседников РБК-Украина среди экспертов и профильных ассоциаций не ожидают быстрого и резкого перелома в вопросе противодействия реактивным дронам. Разве что производитель "Диких шершней" надеется на определенный прорыв в относительно короткие сроки.

Украинский Совет оружейников считает, что технический барьер уже преодолен, но массового сбития "Гераней-4" и "Гераней-5" в течение месяца не ожидают. В ассоциации выделяют три уровня прогресса: отдельное сбитие новым средством, регулярные сбития разными экипажами и масштаб, который меняет общую статистику обороны. Первый уровень, по оценке Совета, уже достигнут, второй формируется сейчас, а третий зависит от "месяцев".

Фото: украинский военный с перехватчиком (Getty Images)

Причин, почему за месяц ситуация не изменится, ассоциация называет несколько. Контракты только подписывают, экипажи еще нужно обучить, а новые перехватчики надо встроить в систему целеуказания. Октябрьская погода ухудшает работу оптических систем наведения, а Россия уже устанавливает на "Герани" средства глушения переходатчиков.

Реалистично, по мнению Совета оружейников, в октябре можно ожидать первых серийных поставок, успешных эпизодов в разных подразделениях и отсеивания более слабых решений.

Сооснователь Contra-Drone Тимофей Юрков прогнозирует существенное наращивание производства реактивных перехватчиков в течение двух-трех месяцев.

В объединении "Технологические Силы Украины" (ТСУ) ожидают прогресса по отдельным направлениям: интеграции турбореактивных двигателей, автоматическому наведению и инициации боевой части.

"Но будет очень большим успехом, если мы в течение 4-го квартала интегрируем все важные элементы и наладим массовое производство", – подчеркивают в ТСУ.

В "Влучнику 200", производителе дронов "Зореліт", считают, что все зависит от смысла слова "прорыв". Резкое исчезновение проблемы реактивных БпЛА над Украиной там называют маловероятным, а постепенное облегчение ситуации в небе, по их словам, безусловное.

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У "Диких шершней" главным вызовом называют не только создание эффективного и доступного средства против "Герани-4" и "Герани-5", но и масштабирование его производства и применение вместе с другими средствами ПВО. Компания ожидает, что количество уничтоженных реактивных целей существенно вырастет после начала массового производства специализированных перехопчиков, тогда как общая эффективность будет повышаться постепенно, вместе с налаживанием взаимодействия различных компонентов ПВО.

Компания напомнила, что для "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания прошло около года от появления эффективных дронов-перехватчиков до уничтожения абсолютного большинства таких целей.

"Есть веские основания надеяться, что в случае с реактивными угрозами этот путь удастся пройти значительно быстрее", – подчеркнули в компании.

Что показывает статистика атак и сбития

По данным Совета оружейников, количество реактивных дронов в атаках возросло примерно вдвое: с около 1500 в июле до более 2700 в сентябре. По разным официальным оценкам, которые приводит ассоциация, сбивают 55-60% таких дронов, тогда как обычных "Шахедов" сбивают более 90%. Этот уровень держат прежде всего авиация и зенитные ракеты.

По оценке советника президента по технологиям обороны Сергея Бескрестнова, Россия производит около 3000 таких дронов в месяц. Ассоциация же рассчитала, что для повышения доли сбитых с 55% хотя бы до 75% нужно ежемесячно дополнительно сбивать около 550 целей. Это, по ее оценке, означает тысячи перехватчиков и сотни обученных экипажей.

О настоящем прорыве, по мнению Совета оружейников, будут свидетельствовать не отдельные видео, а стабильный рост доли сбитых реактивных дронов более 60% в сводках Воздушных сил.

Почему реактивные дроны так сложно перехватывать

"Герани-4" и "Герани-5" летают со скоростью 400-600 км/ч на высотах в несколько километров, то есть в два-три раза быстрее обычных "Шахедов".

Юрков из Contra-Drone добавляет, что порой они поднимаются выше чем на семь тысяч метров, и на такой высоте их сложно поражать даже реактивными перехватчиками. Поэтому, по его мнению, скорее всего они будут поражаться во время снижения и приближения к земле.

Фото: украинский военный с перехватчиком (Getty Images)

Еще одним направлением он называет создание систем РЭБ для подавления навигации: потеря стабильного GNSS-сигнала может изменить высоту полета дрона, часто в сторону снижения. Кроме того, по его словам, инерциальная и оптическая навигация эффективнее работают, когда дрон летит ниже.

CEO NAUDI Сергей Гончаров напомнил, что вопрос наращивания россиянами количества именно реактивных средств вставал еще в ноябре-декабре прошлого года. По его словам, противодействие этой угрозе действительно нужно было начинать где-то год назад.

"К сожалению, была определенная эйфория относительно того, что мы можем просто немножко разогнать коптер, и все будет хорошо, все будет сбивать, летать. Эти надежды не оправдались", – говорит Гончаров.

Собеседник видит и увеличение количества вражеских средств поражения, и рост их эффективности из-за ограниченных возможностей классических перехватчиков, которые активно закупало Минобороны в первом-втором квартале этого года.

По его словам, с реактивными "Шахедами" такие перехватчики еще могут справиться на отдельных участках полета с определенной вероятностью, а с квазикрылатыми ракетами типа "Бандероль" это почти невозможно. Над этим вопросом, по его словам, работает много коллективов и уже есть определенные положительные результаты.

В объединении "Технологические Силы Украины" отмечают, что в предыдущей итерации специализированные перехватчики давали 35-40% перехватов, поэтому они не являются панацеей. В то же время там подчеркивают важность развития ситуационной осведомленности и радиолокационного поля.

Ключевые вызовы – перехватчик должен развивать такую же или большую скорость, чем вражеский дрон, как догоняя, так и поражая. Кроме того, нужна автоматизация донаведения и инициации боевой части, ведь человеку сложно реагировать на таких скоростях.

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Что еще ограничивает работу перехватчиков

Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский считает, что реактивный перехватчик работает "исключительно в окне возможностей". По его словам, враг разворачивает башни-ретрансляторы на границе с Беларусью, на своей территории и на временно оккупированных территориях, что существенно улучшает характеристики средств поражения.

"Реактивный перехватчик – это лишь 30% успеха против такой угрозы", – отметил Храпчинский.

По его словам, насыщение реактивными перехватчиками даст окно возможностей, благодаря которому удастся нивелировать попытки врага применять большие количества средств вооружения. Впрочем, враг не стоит на месте: он уже предполагает, что Украина будет сбивать дроны за счет реактивной тяги и сократит время реакции, а потому будет искать способ улучшить свои возможности.

Фото: реактивный дрон (Минобороны)

Храпчинский привел пример одной из предыдущих атак в сентябре: она начиналась с реактивных "Шахедов", ночью была баллистика, а утром до Киева долетели и "Шахеды" с ДВС. Это, по его словам, связано с погодными условиями: в неблагоприятную погоду Россия может применять и такие дроны.

Эксперт объясняет, почему погода так важна: перехопчик работает в ручном режиме, то есть должен долететь до сектора упреждения, где может захватить цель с помощью тепловизионной камеры. При плохих метеоусловиях эти возможности существенно уменьшаются, потому что поиск у "Шахеда" происходит визуально, средств радиолокации недостаточно, а систем автоматического перехвата пока не существует.

Решением он считает автоматизацию независимо от погоды и от средств РЭБ, которые враг устанавливает на "Шахеды", чтобы прорвать видеоканал между оператором и перехватчиком. Для этого нужны радиолокационная и более качественная тепловизионная головки наведения, а также больше финансирования оборонно-промышленного комплекса: китайской тепловизионной камеры для таких задач недостаточно.

Погодные ограничения, по его словам, можно обойти за счет большого количества тактических радаров и радиоканала. Речь идет о радиокомандном наведении, когда дроном управляет с земли не оператор, а система, которая видит цель и выстраивает баллистический калькулятор для перехвата.

Совет оружейников также указывает на бортовую РЭБ, которая на части "Гераней" глушит видеосигнал перехватчика в последние секунды перед встречей. Дождь, туман и низкая облачность "ослепляют" оптические системы наведения, а противник, по утверждению ассоциации, сознательно атакуюет именно при такой погоде. К этому добавляется нехватка обученных экипажей. Обычных перехватчиков Украина производит много, но для реактивных целей их массово еще не выпускают.

Паспортные характеристики, по оценке Совета оружейников, тоже могут вводить в заблуждение: скорость, продолжительность полета, высота и боевая часть конкурируют за один запас энергии. Так, один из новых перехватчиков имеет заявленный максимум 416 км/ч, но крейсерскую скорость около 200 км/ч, а другой развивает 370 км/ч, однако держится в воздухе всего 15 минут.

"Скорость перехватчика важна, но это лишь входной билет. Решает другое: может ли обычный экипаж сотни раз в месяц, днем и ночью, при любой погоде вовремя получить цель, вывести перехватчик в точку встречи и попасть", – подчеркивают в Совете оружейников.

Поэтому, по оценке ассоциации, критична не столько скорость, сколько воспроизводимость результата: поражение должно стать нормой для любого экипажа, при любой погоде и в нужных объемах. Она также подчеркивает важность полной архитектуры противодействия БпЛА, включая координированную работу РЭБ, ПВО и экипажей перехватчиков.

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Что нужно масштабировать и какую роль играют авиация и ракеты

Совет оружейников считает, что масштабировать надо не бренды, а проверенные в бою функции. Прежде всего это производство моделей, которые показали повторяющийся результат у разных экипажей, и подготовка операторов, потому что без обученного экипажа перехватчик результата не даст.

Далее – автоматическое доведение на цель и защищенная от глушения цифровая связь, а также дистанционное управление, которое, по словам Совета, позволяет опытным экипажам работать на нескольких направлениях без перемещения. По данным Совета, Фонд Притулы уже несколько месяцев внедряет дистанционное управление для нескольких моделей перехватчиков.

Гончаров сообщил, что компании-участницы NAUDI работают не только над перехватчиками, но и над классическими средствами поражения, такими как ракеты. В будущем, по его мнению, сбивать такие цели нужно ракетными средствами, потому что наработки по реактивным перехватчикам показывают "чрезвычайно высокую стоимость" изделия. Он также обратил внимание на проблему объемов: если удастся создать что-то хорошее, но производить 10 штук в месяц, это не повлияет на ситуацию.

"Ведь враг использует дроны сотнями, а мы будем производить десятками по всей территории", – отметил Гончаров.

Юрков называет масштабирование реактивных перехватчиков сложным из-за технологичности решения и высокой стоимости компонентов, в частности двигателей. По его словам, Украина в значительной степени закупает их за рубежом, а отнесение к товарам военного или двойного назначения создает дополнительные ограничения в поставках.

Среди перспективных направлений Юрков выделяет также системы на базе ствольной артиллерии и зенитных установок, интегрированных с радарами, которые сейчас проходят испытания. Некоторые средства уже демонстрируют положительные результаты, но полностью готового и универсального решения пока нет. Главное ограничение – высота применения, а на относительно небольшой высоте ствольная артиллерия может быть действенным решением и потенциально поражать значительное количество скоростных целей.

В объединении "Технологические Силы Украины" считают интересным решением использование ИИ для донаведения и инициации боевой части, так как классические инфракрасные и радиоуправляемые головки наведения удорожают перехватчики, а нужно "массовое и качественное решение".

Пока массовых перехватчиков нет, реактивные дроны, по словам Гончарова, эффективно сбивает авиация, поскольку такие средства оказываются в той же нише, что и крылатые ракеты. Армейская авиация, в частности вертолеты, будет иметь ограничения из-за скорости целей. Лучшей противовоздушной обороной Гончаров называет уничтожение авиации на аэродроме, а в идеале – заводов и пусковых установок на территории противника.

Совет оружейников отмечает, что именно авиация и зенитные ракеты держат долю сбитых на уровне 55-60%. В то же время ракет не хватает, а они нужны и против крылатых и баллистических ракет, а авиация не может быть везде одновременно. Поэтому на ближайшие месяцы критичны стабильные поставки ракет и авиационных боеприпасов. Цель, по словам Совета, заключается в многослойной обороне, где дешевые перехватчики берут на себя массовые цели, а дефицитные ракеты остаются для самых сложных угроз.

Ассоциация также сравнивает стоимость: обычный перехватчик стоит 1-3 тысячи долларов, а реактивный, по оценкам аналитиков, до 10 тысяч. Но считать, как говорят в Совете, надо цену успешного сбития: даже если перехватчик попадает лишь раз из трех, одно сбитие обойдется примерно в 30 тысяч долларов. Это сопоставимо с ценой самого дрона и в разы дешевле зенитной ракеты, которой к тому же не хватает.

Впрочем, в Совете оружейников подчеркивают, что экономика заключается не только в стоимости дрона, а и в том, какие объекты, экономику и жизни людей он спасает.

Эксперты и разработчики сходятся на том, что эффективные перехватчики против реактивных "Шахедов" уже существуют, но быстрого перелома в статистике сбития ожидать не стоит. Речь идет о первых серийных поставках и постепенном отсеивании более слабых решений. Массовое же применение зависит от контрактов, обучения экипажей и производства двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за рубежом.

Скорость перехватчика, по словам собеседников, лишь одно из условий. Важно, чтобы результат был воспроизводимым для любого экипажа при любой погоде, а также автоматизация наведения, защита от РЭБ и многослойная оборона, где перехватчики работают вместе с авиацией и ракетами.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Ожидают ли прорыва в сбитии реактивных "Шахедов" в ближайшее время?

– Большинство собеседников не советуют рассчитывать на прорыв в течение месяца. Юрков ожидает существенного наращивания производства перехватчиков в течение двух-трех месяцев, а в "Технологических силах Украины" считают успехом интеграцию всех элементов и налаживание массового производства в течение четвертого квартала.

У "Диких шершней" надеются на определенный прорыв в относительно короткие сроки, но подчеркивают, что общая эффективность будет повышаться постепенно.

– Почему реактивные "Шахеди" сложнее сбивать за обычные?

– По словам Совета оружейников, "Герани-4" и "Герани-5" летают со скоростью 400-600 км/ч на высотах в несколько километров, то есть в два-три раза быстрее обычных "Шахедов". По словам Юркова, порой они поднимаются выше семи тысяч метров.

Кроме того, по данным Совета оружейников, на части дронов стоит бортовая РЭБ, которая глушит видеосигнал перехватчика. Храпчинский добавляет, что перехватчики работают в ручном режиме, а при плохой погоде их возможности существенно уменьшаются.

– Чем сбивают реактивные "Шахеди" сейчас?

– По данным Совета оружейников, уровень сбития 55-60% держат прежде всего авиация и зенитные ракеты. Гончаров также отмечает, что такие средства перешли в ту же нишу, что и крылатые ракеты, по которым эффективно работает авиация.

Новые перехватчики, по оценке ассоциации, пока находятся на этапе испытаний: их боевые сбития подтверждены видео, но количество попыток и промахов неизвестно.

– Что нужно для массового сбития реактивных "Шахедов"?

– Совет оружейников называет приоритетами производство моделей с повторяющимся результатом, подготовку операторов, автоматическое доведение на цель, защищенную от глушения цифровую связь и дистанционное управление.

Гончаров обращает внимание на объемы: если производить лишь 10 перехватчиков в месяц, это не повлияет на ситуацию, когда враг использует их сотнями. Юрков подчеркивает сложность производства двигателей и ограничения в поставках компонентов, относящихся к товарам военного или двойного назначения.