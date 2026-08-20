Фото: в Киеве 40 тысяч домов остаются без света после массированной атаки РФ (Getty Images)

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После массированной атаки России ночью 20 августа 40 тысяч домов в Киеве остаются без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня в результате массированной атаки врага часть Киева осталась без электроснабжения. Энергетикам удалось вернуть свет для 50 тысяч семей по резервным схемам. Еще около 40 000 домов без электроэнергии. "Только что военные и спасатели разрешат, энергетики начнут ремонт поврежденного оборудования", - добавили в ДТЭК.