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Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве 40 тысяч домов остаются без света после массированной атаки РФ

09:20 20.08.2026 Чт
1 мин
Известно ли, когда возобновят электроснабжение?
aimg Татьяна Степанова
В Киеве 40 тысяч домов остаются без света после массированной атаки РФ Фото: в Киеве 40 тысяч домов остаются без света после массированной атаки РФ (Getty Images)
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После массированной атаки России ночью 20 августа 40 тысяч домов в Киеве остаются без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня в результате массированной атаки врага часть Киева осталась без электроснабжения.

Энергетикам удалось вернуть свет для 50 тысяч семей по резервным схемам. Еще около 40 000 домов без электроэнергии.

"Только что военные и спасатели разрешат, энергетики начнут ремонт поврежденного оборудования", - добавили в ДТЭК.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила комбинированную атаку баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками на Киев и область. В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые дома, склады и объекты критической инфраструктуры.

Часть Святошинского и Соломенского районов Киева осталась без электроснабжения после ночной атаки России на столицу.

Также в Броварской общине из-за удара РФ произошла авария на объектах электроснабжения.

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