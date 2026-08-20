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В Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного креста"

10:40 20.08.2026 Чт
1 мин
Атака оборвала жизнь 13 человек
aimg Елена Чупровская
В Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного креста" Фото: последствия удара по Киевщине (t.me/dsns_telegram)
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В Бориспольском районе ночью россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста", там до сих пор продолжаются пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Сергея Корецкого.

Масштаб ночной атаки

Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов. Враг выпустил по гражданским объектам десятки ракет и реактивных дронов.

Над ликвидацией последствий атаки по состоянию на эту минуту работают 462 спасателя ГСЧС и 116 единиц специальной техники.

По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 13 погибших. Из них 12 – в Киеве, еще один человек погиб в области.

Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Ракеты и дроны попали в жилые дома и детскую больницу.

Напомним, в результате массированной атаки по Киевумэр Виталий Кличко объявил 21 августа Днем траура в столице и запретил развлекательные мероприятия.

Также РБК-Украина писала о хронологии массированного удара: враг применил баллистику, крылатые ракеты "Калибр" и беспилотники, а воздушная тревога в Киеве длилась почти 9 часов.

Из-за повреждений инфраструктуры "Укрзализныця" изменила маршруты нескольких пригородных поездов.

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