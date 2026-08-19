Россияне ударили баллистикой по Киеву, в столице раздались взрывы
В ночь на 20 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.
Сирены в столице прозвучали в 23:51. В Киевской городской военной администрации сразу объяснили, что тревога связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения, и призвали жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и находиться там до сигнала отбоя.
Уже в 23:53 в воздушных силах ВСУ подтвердили информацию, сообщив о движении баллистических ракет на Киев с севера.
Впоследствии в столице раздались взрывы.
"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - дописал мэр столицы Виталий Кличко.
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После ряда повторных взрывов мэр столицы обнародовал первые последствия российской атаки на Киев.
По предварительным данным, в Святошинском районе столицы произошло попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также зафиксировано возгорание нежилых помещений.
Представители власти предупреждают, что ракетная опасность продолжается, и в столицу продолжают лететь ракеты.
Напомним, 19 августа российские войска нанесли удар беспилотниками по Житомиру, атаковав здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате этой вражеской атаки погибли двое полицейских, еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.
В тот же день украинцев предупредили о подготовке Российской Федерацией новых обстрелов. В частности, отмечалось, что российское руководство не настроено на мир, поэтому граждан упорно призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно идти к укрытиям в случае опасности.