Россияне ударили баллистикой по Киеву, в столице раздались взрывы

В ночь на 20 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА .

Сирены в столице прозвучали в 23:51. В Киевской городской военной администрации сразу объяснили, что тревога связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения, и призвали жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и находиться там до сигнала отбоя.

Уже в 23:53 в воздушных силах ВСУ подтвердили информацию, сообщив о движении баллистических ракет на Киев с севера.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - дописал мэр столицы Виталий Кличко.

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После ряда повторных взрывов мэр столицы обнародовал первые последствия российской атаки на Киев.

По предварительным данным, в Святошинском районе столицы произошло попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также зафиксировано возгорание нежилых помещений.

Представители власти предупреждают, что ракетная опасность продолжается, и в столицу продолжают лететь ракеты.