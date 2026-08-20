Повреждены дома, больница и детсад: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки (фото, видео)
Ночью 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - ракетами и дронами повреждены жилые дома и детская больница. Погибли не менее 14 человек, еще 40 получили ранения.
Последствия атаки по столице показывают корреспонденты РБК-Украина.
Масштаб ночной атаки
Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов. Враг выпустил по гражданским объектам десятки ракет и реактивных дронов.
По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 14 погибших.
Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Ракеты и дроны попали в жилые дома, детсад и детскую больницу в Соломенском районе Киева. Дети и медперсонал не пострадали.
Несмотря на последствия, медучреждение продолжает лечить пациентов. Наиболее разрушены технические помещения. Одно из них - прямо к фундаменту.
Удары по Киевщине и столице: что известно
В Борисполе россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста", спасатели до сих пор тушат там пожары. Пострадала также гражданская инфраструктура в Одесской и Черниговской областях.
Напомним, 21 августа объявлен в Киеве Днем траура в столице.Все развлекательные мероприятия отменены.
Враг бил по Киеву и области баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр" и беспилотниками.
В Борисполе под атаку попали склады и помещения "Красного креста". Ночная атака продолжалась почти 9 часов.