Повреждены дома, больница и детсад: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки (фото, видео)

Ночью 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - ракетами и дронами повреждены жилые дома и детская больница. Погибли не менее 14 человек, еще 40 получили ранения.

Масштаб ночной атаки

Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов. Враг выпустил по гражданским объектам десятки ракет и реактивных дронов.

По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 14 погибших.

Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Ракеты и дроны попали в жилые дома, детсад и детскую больницу в Соломенском районе Киева. Дети и медперсонал не пострадали.

Несмотря на последствия, медучреждение продолжает лечить пациентов. Наиболее разрушены технические помещения. Одно из них - прямо к фундаменту.

Удары по Киевщине и столице: что известно

В Борисполе россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста", спасатели до сих пор тушат там пожары. Пострадала также гражданская инфраструктура в Одесской и Черниговской областях.

Напомним, 21 августа объявлен в Киеве Днем траура в столице.Все развлекательные мероприятия отменены.

Враг бил по Киеву и области баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр" и беспилотниками.