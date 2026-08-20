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Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

09:00 20.08.2026 Чт
5 мин
Число жертв в столице продолжает расти
aimg Мария Кучерявец aimg Ирина Гамерская
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область Фото: Россияне ночью массированно обстреляли Киев и область (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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В ночь на 20 августа РФ совершила комбинированную атаку баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками на Киев и область. В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые дома, склады и объекты критической инфраструктуры.

РБК-Украина в материале рассказывает, что известно о последствиях массированного обстрела.

Главное:

  • Массированная атака: Враг нанес комбинированный удар по Киеву и области баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр" и беспилотниками.
  • В Киеве и Броварах в результате попаданий есть погибшие и десятки пострадавших (в частности, разрушены верхние этажи в жилой 9-этажке в Соломенском районе).
  • Разрушение и обесточивание Зафиксированы пожары на промышленных и складских объектах. Часть Святошинского и Соломенского районов Киева, а также часть Броваров осталась без света из-за аварийных ситуаций.
  • Изменения на "Укрзализныце": Из-за повреждений инфраструктуры изменены маршруты и отменен ряд пригородных и региональных поездов в направлении Киева, Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

Чем атаковал враг: хронология атаки

Воздушная тревога в Киеве раздалась около полуночи и сразу в городе раздались взрывы. Враг запустил по столице и Киевской области баллистические залпы. Со временем с юга в Киев полетели "Калибры", а после трех утра - несколько групп крылатых ракет. По данным мониторинговых каналов, ракеты маневрировали, летели через Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Черкасскую, Черниговскую области в сторону столицы.

Кроме ракет в воздушном пространстве Украины, также фиксировали и беспилотники. В частности, уже утром в Киеве снова работала ПВО по дронам.

Всего воздушная тревога продолжалась в столице 8 часов 45 минут.

Киев

Последствия: 12 человек погибли и 34 пострадали. Завтрашний день объявлен в столице Днем траура.

Электроснабжение: часть Святошинского и Соломенского районов осталась без света.

Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

Святошинский район: зафиксировано попадание на территории промышленного объекта, а также пожары в складских зданиях площадью 500 и 1000 кв. Обнаружена погибшая.

Соломенский район: в 9-этажном жилом доме разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар. В других домах выбиты окна, повреждено здание медицинского учреждения, а также сгорели автомобили, гаражи и магазин. В жилых домах и укрытии школы заблокированы люди.

Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

Дарницкий район: попадание на территории нежилого объекта, произошел пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв.м. Спасатели спасли и передали медикам одного человека.

Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

По информации ДТЭК, после массированной атаки 40 тысяч домов в Киеве остаются без света. При этом 50 000 семей снова с электроэнергией.

Бровары

Последствия: В результате удара попадание в объект промышленной инфраструктуры. Один человек погиб. Двое пострадали: мужчина 1966 г.р. в тяжелом состоянии доставили в больницу, другому оказали помощь на месте (от госпитализации отказался).

Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

Электроснабжение: В результате вражеской атаки повреждены линии электроснабжения. Часть абонентов города с ночи без света. Местная сообщила, что подзарядить гаджеты можно в "пунктах несокрушимости", размещенных в Броварах, Княжичах и Требухове.

Борисполь

В соцсетях сообщают о сильном пожаре в Борисполе на месте попадания. По информации местных властей, в результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажка и 8 автомобилей. Шесть человек травмированы.

Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

Всего в Киевской области (Бориспольском и Броварском районах) 1 человек погиб, 7 пострадали. Пожары зафиксированы пожарами на территории двух объектов топливной инфраструктуры, складских зданий, частных жилых домов и автомобиля.

Разрушены 4 частных жилых дома, еще 4 - повреждены. Также уничтожены 3 автомобиля, еще 1 автомобиль поврежден.

Другие регионы

В Харькове - попадание БПЛА типа "Молния" по АЗС. В Черниговской области в городе Прилуки был прилет двух "Бандеролей". Громко было в Черкасской области, есть сбитые цели.

Под массированной атакой был юг Одесщины. Целью неприятеля стала гражданская инфраструктура. В нескольких населённых пунктах фиксируются перебои с подачей электроэнергии. По состоянию на утро без света остаются 13 тысяч абонентов.

Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

На другой локации зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами.

В Полтавской области обнаруживают обломки ракет и дронов после ночной атаки.

В разных районах области находят обломки ракет и БпЛА. Некоторые из них - с неразорванными боевыми частями.

Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область

Взрывотехники работают над их обезвреживанием.

Реакция Зеленского

Президент Украины подчеркнул, что россияне долго готовились к массированному удару. Враг комбинировал баллистику разных типов, крылатые ракеты и дроны так, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру.

По словам главы государства, в Одесской области РФ атаковала дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, в Черниговской области - газовую инфраструктуру.

"К сожалению, в то время как Москва вкладывается в баллистику и эскалацию, не всегда нужна реакция мира на такие удары. И пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, серьезно думать о мире Россия не будет", - подчеркнул Зеленский.

Изменения в движении пригородных поездов "Укрзализныци"

Из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки изменено движение пригородных и региональных поездов в направлении Киева, Киевщины, Черниговщины и Сумщины:
Измененным маршрутом курсируют:

  • №6903 и №6905 Нежин - Бобрик (вместо Нежин - Киев)
  • №6902 и №6906 Бобрик - Нежин (вместо Киев - Нежин)
  • Региональные рейсы №893 Конотоп - Бобрик (вместо Конотоп - Киев) и №894 Бобрик - Нежин (вместо Киев - Нежин).

Отменены рейсы этих суток:

  • №6909 и №6911 Нежин - Киев-Волынский
  • №6910 Киев-Волынский - Нежин.

"Укрзализныця" предостерегает, что в течение дня возможны дополнительные задержки и изменения на других участках по соображениям безопасности. Пассажиров призывают не ждать поездов на платформах во время воздушной тревоги, а находиться в укрытиях.

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Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
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