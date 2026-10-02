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Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

13:21 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина получила 2,9 млрд. евро от Европейского Союза в рамках инициативы Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Премьер отметил, что это часть уже предусмотренного финансирования в рамках Ukraine Facility, получение которого стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 индикаторов в течение I, II кварталов 2026 и предыдущих.

Они относятся к банковскому сектору, энергетике, аграрной политике, транспорту и другим сферам. В частности, три индикатора выполнили досрочно.

"В условиях сложной ситуации с финансами эти средства критически важны для устойчивости государства, обеспечения ключевых расходов и возможности направлять больше собственных ресурсов на оборону", - подчеркнул Корецкий.

Однако, по его словам, потребность в финансировании до сих пор остается критической.

"Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", - добавил премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил главу Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен и государства-члены ЕС за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро.

"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и усилить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", - отметил глава государства.

Ukraine Facility

Напомним, программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году. Она предусматривает финансирование до 50 млрд евро в форме грантов и ссуд для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024-го по 2027 год.

У программы есть конкретный перечень структурных реформ и мер, которые должны способствовать устойчивому развитию экономики Украины, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.

24 сентября Совет Европейского Союза одобрил восьмой транш помощи Украине в рамках инициативы Ukraine Facility. Речь идет о сумме в размере 3 млрд евро.

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