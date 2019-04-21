Явка на спецділянці військових в Авдіївці склала 70%

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тиск на військових з приводу виборів в Авдіївці не чинять, заявили у комісії

На спецділянці військових в Авдіївці станом на 18:00 явка на голосування на виборах президента України становила 70%. Про це заявив секретар комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що тиск на військових з приводу виборів в Авдіївці не чинять.

"Тиск тут ми ні на кого чинимо. Всі вільно голосують. Якщо людина не хоче - на ділянку вона не йде", - повідомив секретар комісії.

За його словами, бойовики так званої "Донецької народної республіки" влаштували вночі перед виборами збройну провокацію в районі Верхньоторецького.

Нагадаємо, явка на виборах президента України станом на 16:00 складає 49,3% з похибкою 0,7%. Згідно з даними спостерігачів ОПОРИ, явка по регіонах України з похибкою 1,4%: у центральних областях - 51%, на сході України - 50,1%, на півдні - 49,9%, на заході - 46%

Секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що найбільша явка виборців у другому турі в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Додамо, явка на виборах у другому турі за станом на 15:00 перевищує явку в першому турі виборів. Тоді явка склала 45,08% виборців. Найбільша кількість виборців у Запорізькій області. Раніше в коментарі РБК-Україна Бернацька повідомила, що явка виборців повинна зрости на дільницях у другій половині дня з-за того, що українці почали день у церкві. За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів.