Явка в другому турі виборів президента України: усі подробиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У другому турі виборів 2019 соціологи очікують зниження явки

У другому турі виборів 2019, за даними соціологів, явка очікується нижча, ніж у першому турі. Докладніше про те, як проходить голосування за президента - в матеріалі РБК-Україна.

Явка в першому турі виборів 2019

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня 2019 року. Виборчі дільниці працювали з 08:00 ранку до 20:00 вечора. За даними Центральної виборчої комісії, явка на виборах президента в першому турі склала 63,41%. Участь у голосуванні взяли 18 893 864 людини.

Як повідомляло РБК-Україна, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна прогнозує, що в другому турі виборів, призначених на 21 квітня, явка виборців буде нижчою, ніж у першому. За її словами, причиною зниження явки на виборах може бути той факт, що для багатьох українців і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський є неприйнятними кандидатами. Також Бекешкіна припустила, що молодь, яка проживає не за місцем реєстрації, може полінуватися повторно змінювати місце голосування.

Як відомо, до 15 квітня усі громадяни України, зокрема переселенці з Криму і Донбасу, мали можливість змінити місце голосування. Так, переселенцям для того, щоб змінити місце голосування, необхідно було звернутися в найближче відділення Держреєстру виборців з відповідною заявою. Всім іншим громадянам для зміни місця голосування необхідний був також документ, що підтверджує необхідність зміни адреси голосування. Це могла бути, наприклад, довідка з роботи або навчання.

За даними Центральної виборчої комісії, місце голосування перед повторним голосуванням на виборах президента України змінили 325 604 особи. Відзначимо, перед першим туром місце голосування змінили більше 300 тис. громадян. При цьому, перед виборами 31 березня у українців на зміну місця голосування було близько трьох місяців, а перед повторним - всього тиждень.

Вибори президента України

Чергові вибори президента України відбулися 31 березня. За результатами голосування лідером став Володимир Зеленський, за якого проголосували 30,24% виборців. На другому місці - чинний президент Петро Порошенко з підтримкою 15,95% виборців. Оскільки ніхто з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів (більше 50%), Центрвиборчком після оголошення офіційних результатів оголосив про проведення повторного голосування. У другий тур вийшли два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів - Зеленський і Порошенко. Повторне голосування призначено на 21 квітня.

Дебати кандидатів

Перед проведенням повторного голосування законом передбачені дебати кандидатів. Офіційні дебати повинні були відбутися 19 квітня в студії "Суспільного" о 21:00 (час перенесли на годину вперед на прохання штабу Порошенко). Однак в студію приїхав тільки Порошенко, який в ефірі відповідав на запитання експертів.

Дебати кандидатів відбулися о 19:00 на НСК "Олімпійський", а під час яких Порошенко і Зеленський відповідали на питання один одного.