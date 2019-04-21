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ЦВК оприлюднив дані про явку на 15:00 (оновлюється)

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 15:04
ЦВК оприлюднив дані про явку на 15:00 (оновлюється)
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У другому турі виборів президента України явка становить 47,87

У другому турі виборів в Україні явка виборців на 15:00 становила 47,87%. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що відомості про активність виборців у Центрвиборчком передав 1 виборчий округ. У Дніпропетровській області проголосували 47,87% виборців.

ЦВК оприлюднив дані про явку на 15:00 (оновлюється)Нагадаємо, раніше в КМІС заявляли, що в другому турі виборів 2019 явка виборців може бути нижче явки в першому турі. Також підкреслювалося, що позитивна для кандидата Володимира Зеленського соціологія може демобілізувати його виборців.

Як писало РБК-Україна раніше, згідно з остаточними даними Центральної виборчої комісії, явка в першому турі 31 березня перевищила 63%. Так, у Донецькій області явка склала 59,51%, а в Луганській - 56,76%, в Дніпропетровській області - 65,96%, в Києві - 68,01%. У Львівській виявилася найвища явка виборців - 68,88%.

Підкреслимо, ЦВК інформувала, що кількість виборців, внесених до списку в першому турі виборів в Україні, склала 29 млн 468 тисяч 783 людини. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становить 18 млн 711 тисяч 933 людини.

Таким чином, проголосувати в першому турі виборів президента України не прийшли 10 млн 756 тисяч 850 виборців.

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