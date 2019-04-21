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Явка на спецучастке военных в Авдеевке составила 70%

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 19:05
Явка на спецучастке военных в Авдеевке составила 70%
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Давление на военных по поводу выборов в Авдеевке не оказывают, заявили в комиссии

На спецучастке военных в Авдеевке по состоянию на 18:00 явка на голосование на выборах президента Украины составила 70%. Об этом заявил секретарь комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Он уточнил, что давление на военных по поводу выборов в Авдеевке не оказывают.

"Давление здесь мы ни на кого оказываем. Все свободно голосуют. Если человек не хочет - на участок он не идет", - сообщил секретарь комиссии.

По его словам, боевики так называемой "Донецкой народной республики" устроили ночью перед выборами вооруженную провокацию в районе Верхнеторецкого.

Напомним, явка на выборах президента Украины по состоянию на 16:00 составляет 49,3% с погрешностью 0,7%. Согласно данным наблюдателей ОПОРЫ, явка по регионам Украины с погрешностью 1,4%: в центральных областях - 51%, на востоке Украины - 50,1%, на юге - 49,9%, на западе - 46%

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что наибольшая явка избирателей во втором туре в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Добавим, явка на выборах во втором туре по состоянию на 15:00 превышает явку в первом туре выборов. Тогда явка составила 45,08% избирателей. Наибольшее количество избирателей в Запорожской области. Ранее в комментарии РБК-Украина Бернацкая сообщила, что явка избирателей должна вырасти на участках во второй половине дня из-за того, что украинцы начали день в церкви. По ее словам, в ЦИК прогнозируют высокую явку во время второго тура выборов.

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