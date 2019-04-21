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Явка на виборах станом на 16:00 складає 49,3%, - ОПОРА

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 18:27
Явка на виборах станом на 16:00 складає 49,3%, - ОПОРА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Похибка в межах 0,7%

Явка на виборах президента України станом на 16:00 складає 49,3% з похибкою 0,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані прес-служби громадянської мережі ОПОРА.

Згідно з даними спостерігачів ОПОРИ, явка по регіонам України з похибкою 1,4%: у центральних областях - 51%, на сході України - 50,1%, півдні - 49,9%, на заході - 46%

Зазначимо, явка на 16:00 під час першого туру склала 24%.

Нагадаємо, секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що найбільша явка виборців у другому турі у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Додамо, явка на виборах у другому турі за станом на 15:00 перевищує явку в першому турі виборів. Тоді явка склала 45,08% виборців. Найбільша кількість виборців була в Запорізькій області. Раніше в коментарі РБК-Україна Бернацька повідомила, що явка виборців має зрости на дільницях у другій половині дня через те, що українці розпочали день у церкві. За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів.

РБК-Україна повідомляло, що голосування вже завершено в посольстві України в Австралії, в республіці Корея, в Японії, в КНР, Монголії, Малазії, Шанхаї, в республіці Сингапур, посольстві України у Вєтнамі, королівстві Тайланд, Казахстані та Киргизській республіці.

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