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Явка перевищила 50% у трьох областях, - ЦВК

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 18:04
Явка перевищила 50% у трьох областях, - ЦВК
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На західних дільницях зберігається невисока активність виборців

Найбільша явка виборців у другому турі у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що станом на 15:00, в усіх округах проголосували 45,26% людей.

"Серед лідерів у нас три регіона. Це Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області , де явка вже перевищила 50%", - заявила Бернацька.

З її словами, на західних дільницях зберігається невисока активність виборців.

"Ті області, де явка ще не висока - це Закарпатська (29%) та Івано-Франківська області (37%). Ми сподіваємось, що після святкування релігійних свят явка збільшиться по всій Україні. Сподіваємось, що явка навіть, можливо, перевищить явку в першому турі", - додала вона.

Додамо, явка на виборах у другому турі за станом на 15:00 перевищує явку в першому турі виборів. Тоді явка склала 45,08% виборців. Найбільша кількість виборців була в Запорізькій області. Раніше в коментарі РБК-Україна Бернацька повідомила, що явка виборців має зрости на дільницях у другій половині дня через те, що українці розпочали день у церкві. За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів.

РБК-Україна повідомляло, що голосування вже завершено в посольстві України в Австралії, в республіці Корея, в Японії, в КНР, Монголії, Малазії, Шанхаї, в республіці Сингапур, посольстві України у Вєтнамі, королівстві Тайланд, Казахстані та Киргизській республіці.

 

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