Явка перевищила 50% у трьох областях, - ЦВК

На західних дільницях зберігається невисока активність виборців
Найбільша явка виборців у другому турі у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
Зазначимо, що станом на 15:00, в усіх округах проголосували 45,26% людей.
"Серед лідерів у нас три регіона. Це Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області , де явка вже перевищила 50%", - заявила Бернацька.
З її словами, на західних дільницях зберігається невисока активність виборців.
"Ті області, де явка ще не висока - це Закарпатська (29%) та Івано-Франківська області (37%). Ми сподіваємось, що після святкування релігійних свят явка збільшиться по всій Україні. Сподіваємось, що явка навіть, можливо, перевищить явку в першому турі", - додала вона.
Додамо, явка на виборах у другому турі за станом на 15:00 перевищує явку в першому турі виборів. Тоді явка склала 45,08% виборців. Найбільша кількість виборців була в Запорізькій області. Раніше в коментарі РБК-Україна Бернацька повідомила, що явка виборців має зрости на дільницях у другій половині дня через те, що українці розпочали день у церкві. За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів.
РБК-Україна повідомляло, що голосування вже завершено в посольстві України в Австралії, в республіці Корея, в Японії, в КНР, Монголії, Малазії, Шанхаї, в республіці Сингапур, посольстві України у Вєтнамі, королівстві Тайланд, Казахстані та Киргизській республіці.