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Визит Зеленского в Испанию и рекордный удар ГУР по цели в России: новости за 27 мая

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Испанию с официальным визитом. Тем временем дрон Главного управления разведки Минобороны Украины пролетел рекордное расстояние и ударил по объекту на территории России.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 27 мая, - в материале РБК-Украина.

Зеленский прибыл в Мадрид

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибыл с рабочим визитом в испанскую столицу Мадрид.

Там он, в частности, встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. 

Установили рекорд. ГУР ночью атаковало загоризонтную РЛС на расстоянии более 1800 км, - источник

Беспилотник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины поразил вражескую загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-М".

"Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник РБК-Украина.

Летом отключения света могут быть серьезнее из-за жары и ремонтов, - эксперт

После повышения тарифов на свет, вероятно, ограничения энергоснабжения для украинцев станут еще сильнее, рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина. 

ЕС ввел санкции против Медведчука

Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe.

"Чешской дипломатии удалось добиться включения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию", - говорится в сообщении МИД Чехии.

С Князева сняли электронный браслет: стала известна причина

С экс-главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет, сообщили источники РБК-Украина. 

Причиной для снятия электронного браслета стали проблемы со здоровьем.

НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины, но решения еще нет, - Bild

Некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на украинской территории, пишет Bild.

В частности, это касается возможности уничтожения российских ракет над западными регионами Украины. Инициатором такого предложения стала Польша. 

Франция направит инструкторов в Украину для обучения военных, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после разговора с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню рассказал об инициативе Франции направить своих инструкторов в Украину для обучения военных

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