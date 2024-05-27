Установили рекорд. ГУР ночью атаковало загоризонтную РЛС на расстоянии более 1800 км, - источник
Беспилотник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 26 мая поразил вражескую загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-М".
Об этом РБК-Украина рассказал источник.
Пораженная цель расположена в городе Орск Оренбургской области Российской Федерации.
"Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник.
Сейчас последствия удара уточняются.
Загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж"
Семейство стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности "Воронеж" предназначено для обнаружения космических и аэродинамических объектов. Речь также идет о баллистических, или же крылатых ракетах. Семейство состоит из станций:
- метрового диапазона волн - "Воронеж-М", "Воронеж-ВП";
- дециметрового - "Воронеж-ДМ";
- сантиметрового - "Воронеж-СМ".
"Воронеж-М", который сегодня поразил дрон ГУР, способен обнаруживать цели на расстоянии до 6 тысяч километров.
Прошлый рекорд
Прошлый рекорд был установлен Службой безопасности Украины (СБУ) еще 9 мая. Тогда же была осуществлена атака на нефтеперерабатывающий завод в Башкирии. Перед тем как нанести удар, дрон пролетел около 1,5 тысячи километров.
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