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Установили рекорд. ГУР ночью атаковало загоризонтную РЛС на расстоянии более 1800 км, - источник

Понедельник 27 мая 2024 08:46
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Установили рекорд. ГУР ночью атаковало загоризонтную РЛС на расстоянии более 1800 км, - источник Фото: ГУР ночью атаковало загоризонтную РЛС на расстоянии более 1800 км (МЧС)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Беспилотник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 26 мая поразил вражескую загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-М".

Об этом РБК-Украина рассказал источник.

Пораженная цель расположена в городе Орск Оренбургской области Российской Федерации.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник.

Сейчас последствия удара уточняются.

Загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж"

Семейство стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности "Воронеж" предназначено для обнаружения космических и аэродинамических объектов. Речь также идет о баллистических, или же крылатых ракетах. Семейство состоит из станций:

  • метрового диапазона волн - "Воронеж-М", "Воронеж-ВП";
  • дециметрового - "Воронеж-ДМ";
  • сантиметрового - "Воронеж-СМ".

"Воронеж-М", который сегодня поразил дрон ГУР, способен обнаруживать цели на расстоянии до 6 тысяч километров.

Прошлый рекорд

Прошлый рекорд был установлен Службой безопасности Украины (СБУ) еще 9 мая. Тогда же была осуществлена атака на нефтеперерабатывающий завод в Башкирии. Перед тем как нанести удар, дрон пролетел около 1,5 тысячи километров.

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