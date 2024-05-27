После повышения тарифов на свет отключения могут быть более серьезными, - эксперт

После повышения тарифов на свет, вероятно, ограничения энергоснабжения для украинцев станут еще сильнее.

Повышение тарифов является возможностью профинансировать ремонты государственных электростанций. Это, в свою очередь, позволит обеспечить украинцев светом сегодня и следующей зимой. Пока же дефицит уже привел к введению графиков отключений. Но они действуют не круглосуточно, а преимущественно в пиковые часы.

В целом повышение тарифов позволит не только сократить долги на рынке, но и оздоровить финансовую ситуацию в энергетических компаниях. Это не означает, что восстановление мощностей будет происходить быстро, впрочем, процесс будет ускорен.

В частности, существует риск того, что после повышения тарифов энергоснабжения будут ограничивать еще сильнее. Это связано, в первую очередь, с летом. Тогда же ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления будет дороже.

"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", - рассказал Омельченко.

Наибольшее отключение затронут Киев

Вероятно, жители Киева больше всего почувствуют будущие отключения света. Сегодня же определение лимитов не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в столице много и которая иногда работает на всю страну.

Поэтому ограничения энергоснабжения на прошлой неделе в Киеве были больше, чем в среднем по стране.

Сейчас же правительство работает над тем, чтобы разработать справедливые графики для всех областей.

Повышение тарифов на свет

На фоне усиления российских массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины вопрос повышения тарифов на свет звучит все чаще.

Как рассказывал глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, решение о повышении тарифа будет принято правительством до конца мая. В то же время вероятно повышение не будет одинаковым для всех.

РБК-Украина рассказывало, на сколько может вырасти тариф на свет для населения.