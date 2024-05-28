Візит Зеленського до Іспанії та рекордний удар ГУР по цілі в Росії: новини за 27 травня

Зеленський прибув до Мадриду

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув із робочим візитом до іспанської столиці Мадрид.

Там він, зокрема, зустрівся із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони підписали двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України.

Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані понад 1800 км.

Безпілотник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вразив ворожу загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж-М".

"Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - розповіло джерело РБК-Україна.

Влітку відключення світла можуть бути серйознішими через спеку та ремонти, - експерт

Після підвищення тарифів на світ, ймовірно, обмеження енергопостачання для українців стануть ще сильнішими, розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна.

ЄС ввів санкції проти Медведчука

Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

"Чеській дипломатії вдалося домогтися включення до списку санкцій ЄС трьох організацій, що працюють на Росію", - йдеться в повідомленні МЗС Чехії.

З Князєва зняли електронний браслет: стала відома причина

З екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва зняли електронний браслет, повідомили джерела РБК-Україна.

Причиною зняття електронного браслета стали проблеми зі здоров'ям.

НАТО обговорює закриття неба на заході України, але рішення ще немає, - Bild

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку України та діяти безпосередньо на українській території, пише Bild.

Зокрема це стосується можливості знищення російських ракет над західними регіонами України. Ініціатором такої пропозиції стала Польща.

Франція направить інструкторів до України для навчання військових, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню розповів про ініціативу Франції направити своїх інструкторів в Україну для навчання військових.