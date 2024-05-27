Зеленский прибыл в Мадрид

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибыл с рабочим визитом в испанскую столицу Мадрид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Самолет Зеленского уже приземлился в аэропорту Мадрида-Барахаса. В аэропорту украинского президента встретил король Испании Филлип VI.

Вскоре после этого главы государств прослушали гимны своих стран, начиная с гимна Украины.

Обновлено (13:37)

Президент Зеленский подтвердил свое прибытие в Испанию.

"Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных", - заявил он.

Президент также добавил, что вместе с Санчесом согласует шаги Испании и Украины относительно саммита мира и саммита Европейского совета, чтобы каждый из них дал конкретные результаты.

"Также буду принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встречусь с главами палат и фракций испанского парламента", - добавил он.