Зеленский прибыл в Мадрид
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибыл с рабочим визитом в испанскую столицу Мадрид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Самолет Зеленского уже приземлился в аэропорту Мадрида-Барахаса. В аэропорту украинского президента встретил король Испании Филлип VI.
Вскоре после этого главы государств прослушали гимны своих стран, начиная с гимна Украины.
Обновлено (13:37)
Президент Зеленский подтвердил свое прибытие в Испанию.
"Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных", - заявил он.
Президент также добавил, что вместе с Санчесом согласует шаги Испании и Украины относительно саммита мира и саммита Европейского совета, чтобы каждый из них дал конкретные результаты.
"Также буду принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встречусь с главами палат и фракций испанского парламента", - добавил он.
Визит Зеленского в Испанию
Ранее испанские СМИ сообщили, что Зеленский в ближайшее время посетит Мадрид для подписания двустороннего соглашения о безопасности.
Однако президент Украины был вынужден отменить свои визиты в Испанию и Португалию из-за начала наступления россиян на Харьков.
При этом накануне стало известно, что Зеленский таки посетит Испанию уже 27 мая.
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