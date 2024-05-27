Франция направит инструкторов в Украину для обучения военных, - Сырский

Франция решила направить своих инструкторов в Украину. Там они помогут обучать украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram .

Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

"Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", - подчеркнул генерал.

По словам Сырского, он уже подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.

Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к такой инициативе.

Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.