В Днепре работник ТЦК через "Оберіг" списал 17 мужчин, среди них - его брат

Понедельник 06 октября 2025 14:31
В Днепре работник ТЦК через "Оберіг" списал 17 мужчин, среди них - его брат Иллюстративное фото: в Днепре работник ТЦК через "Оберіг" списал 17 мужчин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Днепре военный ТЦК безосновательно снимал годных к службе родственников и знакомых с воинского учета через "Оберіг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, фигурант, используя собственную электронную цифровую подпись, заходил в специализированный реестр военнообязанных "Оберег".

Он вносил в него ложную информацию о том, что определенные мужчины решением ВВК признаны непригодными к службе. Таким образом от призыва избежали 17 человек, которые не проходили никакой комиссии.

Одним из "клиентов" работника ТЦК был его родной брат, остальные - знакомые. Несколько человек после использования этой схемы выехали за пределы Украины.

Военнослужащий обвиняется в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном повторно, и в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1, 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее писали о ликвидации еще одной схемы уклонения от мобилизации в Одесской области. Там задержали руководителя МСЭК и двух сотрудников. Они занимались подделкой медицинских справок.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября все работники ТЦК должны носить бодикамеры, чтобы осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

