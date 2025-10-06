ua en ru
Словакия анонсировала новый пакет помощи Украине

Понедельник 06 октября 2025 17:54
Словакия анонсировала новый пакет помощи Украине Фото: министр обороны Словакии Роберт Калиняк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Словакия готовит новый пакет военной поддержки для Украины. Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи.

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк во время вступительного слова на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", - сказал Калиняк.

Он подчеркнул, что сегодня находится в Киеве, чтобы вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения "нашего уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества".

По словам словацкого министра, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия в 15 раз увеличили мощности по производству артиллерийских боеприпасов.

"Кроме того, мы втрое увеличили производство систем непрямого огня. Я очень счастлив и рад видеть здесь своих уважаемых коллег из Дании и совместный проект по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana мы только что завершили, за несколько недель", - подчеркнул Калиняк.

Калиняк также сообщил, что во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом Украины Владимиром Зеленским оборонное сотрудничество было определено как одна из главных тем будущей четвертой совместной межправительственной сессии.

Помощь Украине от Словакии

Напомним, в 2023 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его страна не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от оборонной помощи Украине. Братислава якобы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

8 ноября 2023 года правительство Словакии отказалось предоставлять Украине очередной (уже 14-й) пакет военной помощи на общую сумму 40,3 млн евро, который был одобрен предыдущим Минобороны страны.

В правительстве Фицо указали, что Украина получила 13 пакетов на общую сумму 671 млн евро. Кроме военной помощи, прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.

Также ранее сообщалось, что спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил о том, что страна продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере. Но Словакия не будет отправлять военную помощь Украине со складов своей армии.

В 2024 году стало известно, что словацкие частные компании будут поставлять Украине инженерную технику для проведения работ по строительству линий обороны. В частности будут переданы бронированные экскаваторы и машины для разминирования.

Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
